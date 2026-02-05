Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY - Antena Sport

Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY! Nume uriaşe, precum Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves sau Sergej Milinkovic-Savic vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY. Totodată, fostul star al FCSB-ului, Florinel Coman, în prezent la Al Gharafa, va putea fi şi el urmărit “la lucru” în partidele echipei sale din Liga Campionilor Asiei.
Meciul Al Ittihad – Al Gharafa va putea fi urmărit marţi, 10 februarie, de la ora 20:15, în direct în AntenaPLAY.
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY
9 februarie
Nasaf – Al Shorta 15:45
Al Wahda – Al Ahli Saudi 15:45
Shabab Al Ahli – Al Hilal 18:00
Al Duhail – Sharjah 18:00
10 februarie
Vissel Kobe – FC Seoul 12:00
Sanfrecce Hiroshima – Johor Darul Ta’zim 12:00
Shanghai Shenhua – Machida Zelvia 14:15
Tractor FC – Al Sadd 18:00
Al Ittihad – Al Gharafa 20:15
11 februarie
Ulsan – Melbourne City 12:00
Gangwon FC – Shanghai Port 12:00
16 februarie
Sharjah – Nasaf 18:00
Al Ahli Saudi – Shabab Al Ahli 18:00
Al Hilal – Al Wahda 20:15
Al Shorta – Al Duhail 20:15
17 februarie
Machida Zelvia – Chengdu Rongcheng 12:00
FC Seoul – Sanfrecce Hiroshima 12:00
Buriram United – Shanghai Shenhua 14:15
Johor Darul Ta’zim – Vissel Kobe 14:15
Al Sadd – Al Ittihad 18:00
Al Gharafa – Tractor FC 18:00
18 februarie
Shanghai Port – Ulsan 12:00
Melbourne City – Gangwon 12:00
