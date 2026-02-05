Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY - Antena Sport

Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY! Nume uriaşe, precum Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves sau Sergej Milinkovic-Savic vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY. Totodată, fostul star al FCSB-ului, Florinel Coman, în prezent la Al Gharafa, va putea fi şi el urmărit “la lucru” în partidele echipei sale din Liga Campionilor Asiei.