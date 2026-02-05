Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor Asiei | Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY

Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 5 februarie 2026, 12:25

Comentarii
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY

Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei / Profimedia Images

Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY! Nume uriaşe, precum Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves sau Sergej Milinkovic-Savic vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY. Totodată, fostul star al FCSB-ului, Florinel Coman, în prezent la Al Gharafa, va putea fi şi el urmărit “la lucru” în partidele echipei sale din Liga Campionilor Asiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul Al Ittihad – Al Gharafa va putea fi urmărit marţi, 10 februarie, de la ora 20:15, în direct în AntenaPLAY.

Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY

9 februarie

Nasaf – Al Shorta 15:45

Al Wahda – Al Ahli Saudi 15:45

Reclamă
Reclamă

Shabab Al Ahli – Al Hilal 18:00

Al Duhail – Sharjah 18:00

10 februarie

Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimelePrejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
Reclamă

Vissel Kobe – FC Seoul 12:00

Sanfrecce Hiroshima – Johor Darul Ta’zim 12:00

Shanghai Shenhua – Machida Zelvia 14:15

Tractor FC – Al Sadd 18:00

Al Ittihad – Al Gharafa 20:15

11 februarie

Ulsan – Melbourne City 12:00

Gangwon FC – Shanghai Port 12:00

16 februarie

Sharjah – Nasaf 18:00

Al Ahli Saudi – Shabab Al Ahli 18:00

Al Hilal – Al Wahda 20:15

Al Shorta – Al Duhail 20:15

17 februarie

Machida Zelvia – Chengdu Rongcheng 12:00

FC Seoul – Sanfrecce Hiroshima 12:00

Buriram United – Shanghai Shenhua 14:15

Johor Darul Ta’zim – Vissel Kobe 14:15

Al Sadd – Al Ittihad 18:00

Al Gharafa – Tractor FC 18:00

18 februarie

Shanghai Port – Ulsan 12:00

Melbourne City – Gangwon 12:00

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Observator
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
14:24
FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off
14:04
VIDEOIulian Chiriță s-a calificat în finala calificărilor la Europe Top 16 Cup! Andreea Dragoman joacă la 14:30
14:02
VIDEODenis Drăguș, “dublă” de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român
13:53
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY
13:24
Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii
13:14
Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 4 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 5 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! 6 BREAKING NEWSLiber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!