Florinel Coman, show în Liga Campionilor Asiei! Nota primită după ce a obţinut penalty şi a lovit bara - Antena Sport

Florinel Coman, show în Liga Campionilor Asiei! Nota primită după ce a obţinut penalty şi a lovit bara

Florinel Coman, show în Liga Campionilor Asiei! Nota primită după ce a obţinut penalty şi a lovit bara

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 9:09

Florinel Coman, în timpul meciului Al Gharafa - Al Wahda / Profimedia

Florinel Coman a profitat din plin de problemele pe care Al-Gharafa le are şi a fost titular în meciul din Liga Campionilor Asiei cu Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Echipa lui Florinel Coman s-a impus cu 1-0, iar fostul jucător de la FCSB a strălucit în cele 64 de minute în care a evoluat.

În prima repriză a partidei, Florinel Coman a avut o şansă mare de gol, lovind transversala în minutul 39. Aceasta a fost cea mai mare ocazie a gazdelor în primele 45 de minute.

Florinel Coman, unul dintre cei mai buni oameni în Al Gharafa – Al Wahda

În repriza secundă, Florinel Coman a obţinut şi o lovitură de la 11 metri. În minutul 53, internaţionalul român a profitat de o pasă slabă trimisă către portarul oaspeţilor, a agăţat balonul şi l-a obligat pe portarul Al-Shamsi să îl faulteze. Nu doar că a obţinut penalty pentru echipa sa, dar Coman a provocat şi eliminarea portarului de la Al-Wahda.

Din nefericire pentru acesta, Brahimi a trimis în bară de la 11 metri, iar penalty-ul obţinut de Coman a fost irosit. Două minute mai târziu, Al Gharafa a rămas şi ea în 10 oameni, după ce Traore a văzut al doilea cartonaş galben.

În ciuda prestaţiei bune a lui Coman, antrenorul Pedro Martins a decis să îl schimbe pe român în minutul 64, iar în locul său a intrat Joselu, fostul jucător de la Real Madrid.

În cele din urmă, echipa lui Florinel Coman a obţinut victoria în minutul 87, atunci când Sano a înscris. În urma acestui succes, Al Gharafa a ajuns la 6 puncte şi se află pe locul 9, cu şanse de calificare în optimile de finală. Din cele 12 echipe din Vest, primele 8 merg mai departe. Al Gharafa va disputa ultimele două meciuri din grupa principală în februarie, cu Al-Ittihad şi Tractor.

Pentru prestaţia sa din meciul cu Al-Wahda, Florinel Coman a primit nota 7.5, potrivit flashscore.com, fiind a treia cea mai bună notă de pe teren. Omul meciului a fost declarat Sano, cel care a marcat golul victoriei, cu nota 8.2.

