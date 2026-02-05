Denis Drăguș, "dublă" de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român - Antena Sport

Denis Drăguș a reușit să marcheze două goluri în meciul din Cupa Turciei dintre Gaziantep și Keciorengucu, formație din eșalonul secund. Atacantul de 26 de ani a semnat primele sale reușite de la revenirea la formația unde a cunoscut apogeul său în fotbal de până acum.
Denis Drăguș și-a făcut simțită prezența în duelul din etapa a treia de Cupa Turciei dintre Keciorengucu și Gaziantep, echipa la care vârful român a fost împrumutat pentru a doua parte a sezonului de Trabzonspor. După ce pe finalul lunii ianuarie a semnat primul assist din acest sezon, atacantul român a bifat și primele reușite din stagiunea 2025/26 la o zi distanță după ce Ianis Hagi a marcat și el pentru Alanyaspor.
Denis Drăguș, goluri din penalty și acțiune individuală
Prima reușită a lui Drăguș a venit în minutul 41, când Gaziantep conducea deja cu scorul de 2-1. Atacantul de 26 de ani a fost responsabilizat să execute lovitura de la 11 metri și l-a învins fără problee pe portarul advers, pe care l-a trimis în colțul opus.
💥 FARK İKİYE ÇIKTI!
GOL | 🟣⚪️ Ankara Keçiörengücü 1-3 Gaziantep FK ⚫️🔴
⚽️ 41′ Denis Draguș (P)#ZTK pic.twitter.com/tEyoh9WJpt
— A Spor (@aspor) February 5, 2026
Cel de-al doilea gol al lui Drăguș a fost mai spectaculos, el preluând o minge aproape de jumătatea terenului și sprintând până în careu, unde și-a fentat adversarul și a trimis un șut la colțul scurt. Grație reușitei sale, vârful de națională a dus scorul la 4-1.
🅰️ Asist: Kacper Kozłowski
⚽️ Gol: Denis Draguș
⚫️🔴 Gaziantep FK, Ankara Keçiörengücü karşısında skoru 4-1’e getirdi.#ZTK pic.twitter.com/i9ExzGCplh
— A Spor (@aspor) February 5, 2026
Drăguș nu mai marcase într-un meci oficial de pe data de 6 aprilie 2025, de la o partidă dintre Trabzonspor și Fenerbahce. Astfel, jucătorul lui Gaziantep a semnat nu doar primele sale goluri de la revenirea la formația roșie-neagră, ci și primele reușite după aproape 10 luni de zile.
În urma victoriei din Cupa Turciei, Gaziantep a urcat provizoriu pe locul 2 din Grupa C, unde se mai află și Beșiktaș.
