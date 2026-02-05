Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii - Antena Sport

Kevin Ciubotaru va deveni în scurt timp cel mai nou jucător al FCSB-ului, este anunțul momentului în fotbalul românesc. Vestea vine la scurt timp după ce a fost oferită informația potrivit căreia Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB face al patrulea transfer al iernii, după ce i-a adus până acum pe Andre Duarte, Ofri Arad și pe Joao Paulo. Kevin Ciubotaru, fotbalistul care era asociat cu o mutare la formația roș-albastră încă de acum câteva luni, va semna în cele din urmă cu echipa lui Becali, potrivit lui Emanuel Roșu.

Kevin Ciubotaru va ajunge la FCSB

Pe finalul anului 2025, Ciubotaru părea extrem de aproape să semneze cu formația lui Gigi Becali, însă negocierile s-au împotmolit, iar tabăra jucătorului nu i-a mai dat niciun semn FCSB-ului. Fundașul stânga și-a dorit ulterior să prindă un transfer în străinătate, însă nu s-a concretizat nimic, astfel că s-a reorientat și a decis că vrea să ajungă la FCSB.

Deși Mihai Stoica declara acum câteva zile că Ciubotaru nu mai este o “țintă” pentru FCSB, se pare că mutarea se va face în cele din urmă. Anunțul legat de fotbalistul de 22 de ani vine la scurt timp după ce Dennis Politic a fost dat împrumut la Hermannstadt, echipa de care se va despărți fundașul stânga.

În acest sezon, fundașul stânga născut la Roma a adunat 23 de partide în toate competițiile și a reușit două assist-uri. La FCSB, Ciubotaru va trebui să se lupte pentru postul de titular cu Risto Radunovic.