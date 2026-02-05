Închide meniul
FCSB - FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 14:24

Imagine dintr-un meci dintre FCSB şi Botoşani / Sport Pictures

Meciul FCSB – FC Botoşani va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 20:30. Partida este crucială pentru campioană în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul.

Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte. Botoşani e pe locul 6, ultimul care duce în play-off, cu 39 de puncte.

Echipele probabile:

FCSB: Matei Popa – Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea Antrenor: Elias Charalambous

FC Botoşani: Anestis – Pavlovic, Miron, Țigănașu, Creț – Petro, Creț – Bodișteanu, Papa, Mailat – Kovtaliuk Antrenor: Leo Grozavu

În tur, Botoşani a învins-o cu 3-1, acasă, pe FCSB. Golurile echipei moldovene au fost marcate de Dumiter şi Kovtaliuk, o “dublă”, în timp ce pentru FCSB a înscris Daniel Bîrligea.

În ultimele 10 meciuri dintre cele două echipe FCSB s-a impus de 7 ori, Botoşami a câştigat numai 2 partide, iar unul dintre dueluri s-a încheiat la egalitate.

Aflată la 5 puncte de play-off, FCSB are mare nevoie de victorie în încercarea ei de a se menţine aproape de contracandidatele la calificarea în play-off. CFR Cluj a învins-o în această etapă, cea cu numărul 25, cu 1-0, pe UTA Arad. Echipa antrenată de Daniel Pancu e în mare formă, obţinând 6 victorii la rând în ultimele partide din campionat.

