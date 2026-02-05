Iulian Chiriță, în finala calificărilor la Europe Top 16 Cup! Andreea Dragoman a părăsit competiţia - Antena Sport

Europe Top 16 Cup a început astăzi, iar doi români şi-au făcut apariția încă din prima zi a turneului de la Montreux (Elveția). Iulian Chiriță l-a învins pe croatul Andrej Gacina, în timp ce Andreea Dragoman a cedat, 1-3, disputa cu sârboaica Izabela Lupulesku. Iulian Chiriţă s-a calificat în finala pentru tabloul principal de la Europe Top 16 Cup, în timp ce pentru Andreea Dragoman aventura la Europe Top 16 Cup s-a încheiat.
Andreea Dragoman, eliminată în calificările de la Europe Top 16 Cup. Iulian Chiriţă va juca finala pentru tabloul principal
Update 15:02: Victorie pentru Izabela Lupulesku! Ea a învins-o cu 3-1 la seturi pe Andreea Dragoman
Update 14:52: Izabela Lupulesku a câştigat setul 3 al meciului, cu 11-5
Update 14:47: Andreea Dragoman a câştigat setul 2 al meciului, cu 11-6
Update 14:41: Izabela Lupulesku a câştigat primul set, cu 11-9
Update 14:34: A început meciul!
Update 14:32: Meciul Andreei Dragoman cu Izabela Lupulesku începe în câteva momente
Iulian Chiriţă – Andrej Gacina 3-1
Update 14:04: Iulian Chiriță îl învinge pe Andrej Gacina în patru seturi după ce a revenit în fața croatului în ultimul act și s-a impus cu 11-9. Românul a fost condus cu 8-3 și 9-4 în cel de-al patrulea set.
Update 13:54: Gacina rămâne în meci și câștigă setul secund, scor 11-5.
Update 13:48: Iulian Chiriță câștigă și al doilea set al partidei, scor 11-7.
Update 13:40: Iulian Chiriță câștigă primul set al partidei cu Gacina, scor 11-8.
Update 13:30: A început meciul lui Iulian Chiriță.
Iulian Chiriță, care este favoritul cu numărul 21 al competiției din Elveția, are un meci echilibrat în fața sa. Românul clasat pe locul 70 în ierarhia WTT va da piept cu croatul Andrej Gacina, care ocupă poziția cu numărul 89. Cei doi s-au mai întâlnit o singură dată, la WTT Contender Almaty, unde “tricolorul” s-a impus cu 3-0 la seturi, scor 11-8, 11-4, 12-10.
În cazul în care va trece de sportivul croat, Chiriță va da piept cu învingătorul partidei dintre Daniel Habesohn (103 WTT) și Tomislav Pucar (28 WTT).
La o oră distanță de la startul meciului românului va începe și meciul Andreei Dragoman (79 WTT), favorită 18 a competiției, care o va înfrunta pe sârboaica Izabela Lupulesku (94 WTT). Dragoman și Lupulescu s-au mai înfruntat o dată în circuit, în calificările de la China Smash, unde românca a avut câștig de cauză după un meci încheiat în cinci seturi, scor 3-11, 11-2, 7-11, 11-5, 12-10.
Dacă se va impune, tenismena de 25 de ani o va avea de înfruntat fie pe Rachel Moret (153 WTT), fie pe Charlotte Lutz (65 WTT).
