Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri - Antena Sport

Florinel Coman a fost titular luni seară în disputa dintre Al Sharjah și Al-Gharafa, din prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Fotbalistul român nu a avut mari realizări în cele 63 de minute jucate, fiind înlocuit de Alvaro Djalo.
A fost abia al doilea meci ca titular pentru internaționalul român, care a trecut prin clipe groaznice acum câteva zile, când hotelul din Doha în care era cazat a fost zguduit de o explozie puternică.
Florinel Coman, fără realizări în meciul dintre Al Sharjah și Al-Gharafa
Al-Gharafa a suferit un eșec dramatic în deplasare, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Formația unde evoluează și Florinel Coman a pierdut disputa cu Al Sharjah, deși a condus cu 2-0 și 3-2 pe tabelă.
Yacine Brahimi a deschis scorul în minutul 33, după ce a executat o lovitură de la 11 metri și tot el a pasat decisiv la golul de 2-0, reușit de ex-madrilenul Joselu (min. 45+4).
În partea secundă, gazdele au avut nevoie de două minute pentru a restabili egalitatea. Albanezul Rey Manaj a marcat în minutul 60, iar Ousmane Camara a înscris pentru 2-2. Imediat după golul al doilea, Coman a fost scos de pe teren.
El a avut 19 atingeri în cele 63 de minute jucate și a fost notat cu 5.9 de către cei de la Sofa Score. De asenenea, Florinel Coman a pierdut posesia de opt ori și nu a înregistrat șut spre poarta adversă.
Final de meci de infarct
Al Sharjah a găsit resurse pentru a obține victoria. Fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu a încasat iarăși gol în minutul 73 și totul părea să se îndrepte către un succes al oaspeților.
Khalifa a încasat însă direct roșu în minutul 86, iar în primul minut de prelungire, Ray Manaj a restabilit egalitatea. Lovitura de grație a venit în al zecelea minut adițional, golul fiind reușit de Igor Coronado.
- Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman, s-a calificat în Liga Campionilor Asiei
- Lion City Sailors – Al Sharjah, în AntenaPLAY (18 mai, 15:00). Cosmin Olăroiu luptă pentru trofeul Ligii Campionilor Asiei 2
- Roberto Firmino a ridicat trofeul, după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei
- Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei! Succes clar în finala cu Kawasaki
- Galeno, gol fabulos pentru Al Ahli, în finala Ligii Campionilor Asiei cu Kawasaki