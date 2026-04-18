S-a stabilit tabloul complet al play-off-ului NBA! Golden State Warriors și Charlotte Hornets sunt OUT

Lupta din play-off-ul NBA poate să înceapă de sâmbătă seara, după ce noaptea trecută au fost stabilite ultimele două echipe care urmează să participe în lupta pentru trofeul Larry O’Brien.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golden State Warriors, formația care în ultimii 11 ani a cucerit patru titluri, a fost eliminată de Phoenix Suns, care și-a câștigat locul 8 în Vest. În cealaltă conferință, Orlando Magic a învins-o pe Charlotte Hornets și a devenit cap de serie numărul 8, urmând să dea piept cu liderul Detroit Pistons.

Dueluri tari pe tabloul play-off-ului NBA

Ziua de vineri spre sâmbătă a fost marcată de ultimele două meciuri de play-in din NBA, care au stabilit echipele care vor fi cap de serie numărul 8. În vest, Golden State, care terminase pe 10, a dat peste Phoenix Suns, echipa a 7-a din sezonul regulat. Formația din Arizona nu i-a dat însă foarte multe șanse trupei lui Steph Curry, câștigând cu 111-96.

În cealaltă conferință, Charlotte Hornets (locul 9 din sezonul regulat) a întâlnit-o pe Orlando Magic (locul 8), iar echipa mai bine clasată a avut câștig de cauză, după ce pierduse primul meci de baraj, cel pentru poziția a 7-a, cu Philadelphia 76ers. Trupa din Florida s-a impus cu 121-90, condusă de cele 25 de puncte ale lui Paolo Banchero.

🏀 FRIDAY’S FINAL SCORES 🏀

Jalen Green catches fire from deep to power the @Suns to the @SoFi Play In win, advancing to Round 1 vs. OKC.

Devin Booker: 20 PTS, 6 REB, 8 REB

Jordan Goodwin: 19 PTS, 9 REB, 6 STL

Dillon Brooks: 13 PTS, 4 AST

— NBA (@NBA) April 18, 2026