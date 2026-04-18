S-a stabilit tabloul complet al play-off-ului NBA! Golden State Warriors și Charlotte Hornets sunt OUT

Lupta din play-off-ul NBA poate să înceapă de sâmbătă seara, după ce noaptea trecută au fost stabilite ultimele două echipe care urmează să participe în lupta pentru trofeul Larry O’Brien.
Golden State Warriors, formația care în ultimii 11 ani a cucerit patru titluri, a fost eliminată de Phoenix Suns, care și-a câștigat locul 8 în Vest. În cealaltă conferință, Orlando Magic a învins-o pe Charlotte Hornets și a devenit cap de serie numărul 8, urmând să dea piept cu liderul Detroit Pistons.
Dueluri tari pe tabloul play-off-ului NBA
Ziua de vineri spre sâmbătă a fost marcată de ultimele două meciuri de play-in din NBA, care au stabilit echipele care vor fi cap de serie numărul 8. În vest, Golden State, care terminase pe 10, a dat peste Phoenix Suns, echipa a 7-a din sezonul regulat. Formația din Arizona nu i-a dat însă foarte multe șanse trupei lui Steph Curry, câștigând cu 111-96.
În cealaltă conferință, Charlotte Hornets (locul 9 din sezonul regulat) a întâlnit-o pe Orlando Magic (locul 8), iar echipa mai bine clasată a avut câștig de cauză, după ce pierduse primul meci de baraj, cel pentru poziția a 7-a, cu Philadelphia 76ers. Trupa din Florida s-a impus cu 121-90, condusă de cele 25 de puncte ale lui Paolo Banchero.
Jalen Green catches fire from deep to power the @Suns to the @SoFi Play In win, advancing to Round 1 vs. OKC.
Devin Booker: 20 PTS, 6 REB, 8 REB
Jordan Goodwin: 19 PTS, 9 REB, 6 STL
Dillon Brooks: 13 PTS, 4 AST
— NBA (@NBA) April 18, 2026
Astfel, s-a stabilit configurația completă a play-off-ului din NBA
În prima rundă de play-off, există două serii extrem de interesante în Vest. Los Angeles Lakers, care a terminat pe 4, va da peste Houston Rockets, ocupanta poziției 5, într-un duel care ar putea să îi pună pentru ultima dată față în față în play-off pe LeBron James și Kevin Durant. Trupa din California nu va beneficia în startul seriei de ajutorul lui Luka Doncic și Austin Reaves, iar texanii ar putea profita de asta pentru a-și crea un avantaj.
Un alt duel tare va fi cu siguranță cel dintre Denver Nuggets și Minnesota Timberwolves, care se întâlnesc pentru a treia oară în ultimii patru ani. În 2023, Nuggets au avut câștig de cauză în prima rundă, reușind să câștige și trofeul în acel sezon, după care în 2024 Timberwolves s-au impus în semifinalele Conferinței de Vest în 7 meciuri.
Tabloul play-off-ului din NBA
Conferinţa de Vest
- (1) Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns (8)
- (4) Los Angeles Lakers – (5) Houston Rockets
- (3) Denver Nuggets – (6) Minnesota Timberwolves
- (2) San Antonio Spurs – (7) Portland Trail Blazers
Conferinţa de Est
- (1) Detroit Pistons – Orlando Magic (8)
- (4) Cleveland Cavaliers – (5) Toronto Raptors
- (3) New York Knicks – (6) Atlanta Hawks
- (2) Boston Celtic – Philadelphia 76ers (7)
— NBA (@NBA) April 18, 2026
NBA se vede pe AntenaPLAY
AntenaPLAY transmite două meciuri din NBA în acest weekend:
- Houston Rockets @ Los Angeles Lakers, 19 aprilie (noaptea de sâmbătă spre duminică), ora 03:30
- Phoenix Suns @ Oklahoma City Thunder, 19 aprilie, 22:30
