S-a stabilit tabloul complet al play-off-ului NBA! Golden State Warriors și Charlotte Hornets sunt OUT

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 12:35

Mingi NBA / Getty Images

Lupta din play-off-ul NBA poate să înceapă de sâmbătă seara, după ce noaptea trecută au fost stabilite ultimele două echipe care urmează să participe în lupta pentru trofeul Larry O’Brien.

Golden State Warriors, formația care în ultimii 11 ani a cucerit patru titluri, a fost eliminată de Phoenix Suns, care și-a câștigat locul 8 în Vest. În cealaltă conferință, Orlando Magic a învins-o pe Charlotte Hornets și a devenit cap de serie numărul 8, urmând să dea piept cu liderul Detroit Pistons.

Dueluri tari pe tabloul play-off-ului NBA

Ziua de vineri spre sâmbătă a fost marcată de ultimele două meciuri de play-in din NBA, care au stabilit echipele care vor fi cap de serie numărul 8. În vest, Golden State, care terminase pe 10, a dat peste Phoenix Suns, echipa a 7-a din sezonul regulat. Formația din Arizona nu i-a dat însă foarte multe șanse trupei lui Steph Curry, câștigând cu 111-96.

În cealaltă conferință, Charlotte Hornets (locul 9 din sezonul regulat) a întâlnit-o pe Orlando Magic (locul 8), iar echipa mai bine clasată a avut câștig de cauză, după ce pierduse primul meci de baraj, cel pentru poziția a 7-a, cu Philadelphia 76ers. Trupa din Florida s-a impus cu 121-90, condusă de cele 25 de puncte ale lui Paolo Banchero.

Astfel, s-a stabilit configurația completă a play-off-ului din NBA

În prima rundă de play-off, există două serii extrem de interesante în Vest. Los Angeles Lakers, care a terminat pe 4, va da peste Houston Rockets, ocupanta poziției 5, într-un duel care ar putea să îi pună pentru ultima dată față în față în play-off pe LeBron James și Kevin Durant. Trupa din California nu va beneficia în startul seriei de ajutorul lui Luka Doncic și Austin Reaves, iar texanii ar putea profita de asta pentru a-și crea un avantaj.

Un alt duel tare va fi cu siguranță cel dintre Denver Nuggets și Minnesota Timberwolves, care se întâlnesc pentru a treia oară în ultimii patru ani. În 2023, Nuggets au avut câștig de cauză în prima rundă, reușind să câștige și trofeul în acel sezon, după care în 2024 Timberwolves s-au impus în semifinalele Conferinței de Vest în 7 meciuri.

Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
Tabloul play-off-ului din NBA

Conferinţa de Vest

  • (1) Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns (8)
  • (4) Los Angeles Lakers – (5) Houston Rockets
  • (3) Denver Nuggets – (6) Minnesota Timberwolves
  • (2) San Antonio Spurs – (7) Portland Trail Blazers

Conferinţa de Est

  • (1) Detroit Pistons – Orlando Magic (8)
  • (4) Cleveland Cavaliers – (5) Toronto Raptors
  • (3) New York Knicks – (6) Atlanta Hawks
  • (2) Boston Celtic – Philadelphia 76ers (7)

NBA se vede pe AntenaPLAY

AntenaPLAY transmite două meciuri din NBA în acest weekend:

  • Houston Rockets @ Los Angeles Lakers, 19 aprilie (noaptea de sâmbătă spre duminică), ora 03:30
  • Phoenix Suns @ Oklahoma City Thunder, 19 aprilie, 22:30
S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Loading ... Loading ...
Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Observator
Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
16:12

„Nu îl mai primeam nici la antrenament”. Reacție furibundă după ce a aflat cum l-a „pedepsit” Costel Gâlcă pe Alexandru Dobre
15:51

Decizia lui De Laurentiis după ce Conte a scăpat titlul printre degete în fața lui Cristi Chivu
15:47

Plecare de la Univ. Craiova! Jucătorul n-a mai așteptat până la finalul sezonului: “Cu inima puțin apăsată”
15:24

Un jucător de la Real Madrid a ajuns în spital! Motivul pentru care a pierdut șase kilograme în câteva zile
15:20

Un club uriaș a refuzat să-l lase pe Kanye West să cânte pe stadionul său: „Avem și noi niște valori”
14:58

Momente de panică la naționala feminină a României. Selecționerului Pedrazzini i s-a făcut rău
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 5 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare 6 “Sunt prea obosit să înțeleg”. Chivu a izbucnit în râs când a auzit ce întrebare a primit după Inter – Cagliari
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”