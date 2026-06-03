Carlo Ancelotti a plâns ca un copil înainte de startul Cupei Mondiale! Ce l-a emoționat pe selecționerul Braziliei

Naționala de fotbal a Braziliei va disputa pe data de 7 iunie ultimul meci amical înainte de startul Campionatului Mondial. „Selecao” va întâlni selecționata Egiptului, jocul urmând să aibă loc pe Cleveland Browns Stadium.

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Carlo Ancelotti a primit o surpriză neașteptată din partea familiei cu câteva zile înainte de începerea turneului final, iar tehnicianul italian a plâns ca un copil.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Carlo Ancelotti a primit un mesaj special din partea nepoților

Carlo Ancelotti va încerca să ghideze naționala Braziliei către succes la Campionatul Mondial din SUA, iar „Selecao” a fost repartizată în Grupa C, alături de Scoția, Haiti și Maroc.

Cu 11 zile înaintea debutului la turneul final, tehnicianul italian a primit un mesaj special din partea nepoților, care l-a emoționat până la lacrimi.

„Batem și Franța și Spania! Mult noroc bunicule, te iubim mult. Vei câștiga Cupa Mondială”, i-au spus nepoții lui Carlo Ancelotti. Brazilia va juca primul meci din grupe contra selecționatei Marocului.