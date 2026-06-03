Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Carlo Ancelotti a plâns ca un copil înainte de startul Cupei Mondiale! Ce l-a emoționat pe selecționerul Braziliei
VIDEO

Carlo Ancelotti a plâns ca un copil înainte de startul Cupei Mondiale! Ce l-a emoționat pe selecționerul Braziliei

Daniel Işvanca Publicat: 3 iunie 2026, 19:15

Comentarii
Carlo Ancelotti a plâns ca un copil înainte de startul Cupei Mondiale! Ce l-a emoționat pe selecționerul Braziliei

Carlo Ancelotti / Captură X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Naționala de fotbal a Braziliei va disputa pe data de 7 iunie ultimul meci amical înainte de startul Campionatului Mondial. „Selecao” va întâlni selecționata Egiptului, jocul urmând să aibă loc pe Cleveland Browns Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlo Ancelotti a primit o surpriză neașteptată din partea familiei cu câteva zile înainte de începerea turneului final, iar tehnicianul italian a plâns ca un copil.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Carlo Ancelotti a primit un mesaj special din partea nepoților

Carlo Ancelotti va încerca să ghideze naționala Braziliei către succes la Campionatul Mondial din SUA, iar „Selecao” a fost repartizată în Grupa C, alături de Scoția, Haiti și Maroc.

Cu 11 zile înaintea debutului la turneul final, tehnicianul italian a primit un mesaj special din partea nepoților, care l-a emoționat până la lacrimi.

„Batem și Franța și Spania! Mult noroc bunicule, te iubim mult. Vei câștiga Cupa Mondială”, i-au spus nepoții lui Carlo Ancelotti. Brazilia va juca primul meci din grupe contra selecționatei Marocului.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Observator
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Acord cu emoții între Mohammed Kamara și Rapid! Daniel Pancu: ”Dacă trece vizita medicală…”. Exclusiv
Fanatik.ro
Acord cu emoții între Mohammed Kamara și Rapid! Daniel Pancu: ”Dacă trece vizita medicală…”. Exclusiv
22:06

Aryna Sabalenka s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă: “Vreau să mă retrag din tenis acum”
22:00

Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru
21:56

Daniel Pancu, prima reacție după ce Rapid și CFR au bătut palma pentru Mohammed Kamara! Va fi operat
21:22

VideoJurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
21:14

VideoJurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor
21:07

Răzvan Lucescu și-a decis viitorul în direct! Ce se întâmplă cu oferta uriașă de la Beșiktaș
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat