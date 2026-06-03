Adrian Rus a decis cu cine semnează! “Mirel Rădoi a avut un rol important în alegerea mea!

Universitatea Craiova a reuşit să ajungă la un acord cu Adrian Rus.

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El a semnt un contract pe 2 ani, iar suma totală pe care ar urma să o încaseze jucătorul, cu tot cu banii de la semnătură, se apropie de 1,3 milioane de euro.

Pentru Universitatea Craiova, păstrarea lui Rus este cu siguranţă una dintre cele mai importante mutări ale verii. Acordul cu clubul oltean a fost anunţat de Adrian Rus, care a ţinut să-i mulţumească şi lui Mirel Rădoi.

“Acum un an am venit la Universitatea Craiova cu multă ambiție și dorința de a demonstra. Mirel Rădoi a avut un rol important în alegerea mea, oferindu-mi încredere încă din primul moment, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Astăzi sunt fericit să continui această poveste. Am găsit aici oameni extraordinari, un grup unit, suporteri incredibili și aceeași relatie bazata pe respect,incredere si comunicare din partea actualului staff tehnic, lucru care a contat enorm pentru mine.

Craiova a devenit mai mult decât un club. A devenit casa mea.

Vă mulțumesc pentru susținere și vă promit că voi da totul pentru acest tricou în fiecare zi.

Raman aici. Raman pentru Stiinta! 💙🦁”, este mesajul lui Adrian Rus.