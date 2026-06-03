Home | Fotbal | Liga 1 | Primul transfer la Rapid. Vine de la CFR Cluj

Primul transfer la Rapid. Vine de la CFR Cluj

Radu Constantin Publicat: 3 iunie 2026, 20:16

Comentarii
Primul transfer la Rapid. Vine de la CFR Cluj
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapid bifează primul transfer! Este vorba de Mohammed Kamara, de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Negocieri finalizate pentru trecerea lui Mohammed Kamara de la CFR Cluj la Rapid. Singurul semn de întrebare este vizita medicală”, scrie jurnalistul Emanuel Roşu despre prima mutare făcută de giuleşteni.

Liberianul s-a accidentat în luna iulie a anului trecut, într-un meci cu Paksi din preliminariile Europa League. A suferit o fractură la gleznă şi de-atunci el a mai bifat doar șapte minute pentru ardeleni, după ce s-a recuperat.

Mohammed Kamara a evoluat în carieră pentru Paderborn, Hatayspor, Astana, Hapoel Haifa, şi CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Observator
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”
Fanatik.ro
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”
22:06

Aryna Sabalenka s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă: “Vreau să mă retrag din tenis acum”
22:00

Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru
21:56

Daniel Pancu, prima reacție după ce Rapid și CFR au bătut palma pentru Mohammed Kamara! Va fi operat
21:22

VideoJurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
21:14

VideoJurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor
21:07

Răzvan Lucescu și-a decis viitorul în direct! Ce se întâmplă cu oferta uriașă de la Beșiktaș
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat