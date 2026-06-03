Primul transfer la Rapid. Vine de la CFR Cluj

Rapid bifează primul transfer! Este vorba de Mohammed Kamara, de la CFR Cluj.

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“Negocieri finalizate pentru trecerea lui Mohammed Kamara de la CFR Cluj la Rapid. Singurul semn de întrebare este vizita medicală”, scrie jurnalistul Emanuel Roşu despre prima mutare făcută de giuleşteni.

Liberianul s-a accidentat în luna iulie a anului trecut, într-un meci cu Paksi din preliminariile Europa League. A suferit o fractură la gleznă şi de-atunci el a mai bifat doar șapte minute pentru ardeleni, după ce s-a recuperat.

Mohammed Kamara a evoluat în carieră pentru Paderborn, Hatayspor, Astana, Hapoel Haifa, şi CFR Cluj.