A câştigat 1.700.000 de dolari cu un bilet nebun, mizând o sumă incredibilă! Emoţii uriaşe cu ultima selecţie

Un bilet incredibil la pariuri, în care au fost puse 4 selecţii, i-au adus unui american un câştig uriaş, de peste 1.700.000 de dolari. Acesta a trăit cu mari emoţii duelul dintre Oklahoma City Thunder şi San Antonio Spurs, din finala Conferinţei de Vest din NBA, care a fost decisă în meciul 7.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a mizat pe faptul că San Antonio Spurs o să ajungă în finala NBA, fiind practic câştigătoare a Conferinţei de Vest, şi acest lucru s-a întâmplat, după ce echipa lui Victor Wembanyama a revenit de la 2-3 pentru Oklahoma City Thunder şi a triumfat în meciul 7, chiar în deplasare.

Cum a câştigat un american peste 1.7 milioane de dolari cu un bilet incredibil

De ziua îndrăgostiţilor, pe 14 februarie, americanul a pus un bilet cu 4 evenimente, pe care a pariat 2500 de dolari. Prima selecţie a sa a fost din baschetul de colegiu din SUA, unde a mers pe mâna celor de la Michigan că o să triumfe la finalul sezonului, lucru care s-a şi întâmplat. Cota pentru acest eveniment a fost de 6.00 şi a dat startul unui câştig fantastic.

A urmat un pariu pus pe echipa de hochei masculin a Statelor Unite, care trebuia să câştige medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă. Sportivii din SUA au izbutit această performanţă şi cota de 2.80 a fost împlinită.

Meciul 7 din NBA a fost decisiv pentru câştigul americanului

Au urmat două selecţii din NBA pentru inspiratul parior american. Acesta a mizat pe calificarea în finala NBA a celor de la New York Knicks, al cărei echipe este şi fan, iar formaţia condusă de Mike Brown a învins, 4-0, pe Cleveland Cavaliers, în finala Conferinţei de Est, la o cotă de 4.30.