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Ioan Andone, mesaj clar pentru Marian Aioani, după eroarea uriașă din Georgia – România: „De jucători din ăștia nu ai nevoie”

Daniel Işvanca Publicat: 3 iunie 2026, 19:54

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Ioan Andone, mesaj clar pentru Marian Aioani, după eroarea uriașă din Georgia – România: De jucători din ăștia nu ai nevoie”

Marian Aioani / Sportpictures

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La revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale, România a remizat, scor 1-1, contra selecționatei Georgiei, într-o partidă amicală care a avut loc la Tbilisi.

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Golul gazdelor a fost marcat după o eroare impardonabilă a lui Marian Aioani, portarul care a început meciul ca titular în echipa „Regelui”. Ioan Andone a lansat un ultimatum pentru acesta.

Marian Aioani, avertizat de Ioan Andone

Marian Aioani a gafat iarăși în poarta echipei naționale, la câteva luni după eroarea inexplicabilă din amicalul contra Slovaciei. Ioan Andone l-a avertizat pe portarul celor de la Rapid și a analizat și jocul per total, la revenirea lui Gică Hagi.

„S-a văzut construcție, pressing avansat, mi-a plăcut. Una este meciul amical, suntem la sfârșitul unui an competițional, totul este în regulă. Selecția este în regulă, sunt 30 și ceva de jucători. Nu se stabilizează după două meciuri, dar își conturează un lot.

M-am bucurat pentru el că a început cu dreptul. Georgia este o națională bună, se mișcă bine, are jucători buni și joacă sus. Mi-a plăcut ce caută Hagi. Caută să unească echipa, să dea încredere și toată lumea să susțină acest lucru.

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Aioani trebuie să învețe. Poate pierde naționala. De jucători din ăștia nu ai nevoie când fac asemenea greșeli. O dată se întâmplă, dar după a treia poate să-și ia adio”, a declarat Ioan Andone, potrivit gsp.ro.

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