New York Knicks – San Antonio Spurs, finala NBA 2026! Campioana en-titre, eliminată în finala Conferinţei de Vest

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, o va înfrunta pe New York Knicks în marea finală a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a obţinut o victorie de prestigiu sâmbătă, cu 111-103, în faţa campioanei en-titre, Oklahoma City Thunder, în meciul 7 decisiv, informează AFP.

San Antonio Spurs a câştigat finala Conferinţei de Vest cu scorul general de 4-3 şi o va întâlni începând cu 3 iunie pe câştigătoarea Conferinţei de Est, New York Knicks.

New York Knicks şi San Antonio Spurs, în finala NBA

Victor Wembanyama, care şi-a făcut debutul în play-off la 22 de ani, în al treilea său sezon în NBA, a fost desemnat MVP-ul (cel mai bun jucător) finalei Vestului, înscriind în ultimul meci 22 puncte.

Victor Wembanyama is the first player in NBA history with 15+ threes and 15+ blocks in a playoff series

— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 31, 2026

Pentru Oklahoma City, canadianul Shai Gilgeous Alexander, dublul MVP din sezonul regular, a fost din nou fenomenal, cu 35 puncte şi 9 pase decisive.