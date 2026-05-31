Alex Masgras Publicat: 31 mai 2026, 11:15

New York Knicks – San Antonio Spurs, finala NBA 2026! Campioana en-titre, eliminată în finala Conferinţei de Vest

Victor Wembanyama, în San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder / Getty Images

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, o va înfrunta pe New York Knicks în marea finală a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a obţinut o victorie de prestigiu sâmbătă, cu 111-103, în faţa campioanei en-titre, Oklahoma City Thunder, în meciul 7 decisiv, informează AFP.

San Antonio Spurs a câştigat finala Conferinţei de Vest cu scorul general de 4-3 şi o va întâlni începând cu 3 iunie pe câştigătoarea Conferinţei de Est, New York Knicks.

Victor Wembanyama, care şi-a făcut debutul în play-off la 22 de ani, în al treilea său sezon în NBA, a fost desemnat MVP-ul (cel mai bun jucător) finalei Vestului, înscriind în ultimul meci 22 puncte.

Pentru Oklahoma City, canadianul Shai Gilgeous Alexander, dublul MVP din sezonul regular, a fost din nou fenomenal, cu 35 puncte şi 9 pase decisive.

San Antonio Spurs va juca în prima sa finală din 2014, anul ultimului său titlu.

