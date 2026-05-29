Home | NBA | Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest! Victorie mare pentru San Antonio Spurs şi Victor Wembanyama

Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest! Victorie mare pentru San Antonio Spurs şi Victor Wembanyama

Dan Roșu Publicat: 29 mai 2026, 11:48

Comentarii
Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest! Victorie mare pentru San Antonio Spurs şi Victor Wembanyama

Victor Wembanyama - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, a restabilit egalitatea în finala Conferinţei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) cu Oklahoma City Thunder, 3-3, după ce s-a impus joi pe propriul teren, cu 118-91, în faţa campioanei en titre Oklahoma City Thunder, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul al şaptelea al seriei, care va stabili echipa calificată în finala NBA va avea loc sâmbătă tot pe terenul lui Spurs.

Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest

Wembanyama şi-a trecut în cont 28 de puncte pentru San Antonio, în timp ce dublul MVP din sezonul regular, canadianul Shai-Gilgeous Alexander, a înscris doar 15 puncte pentru Thunder.

Câştigătoarea seriei o va întâlni pe New York Knicks în finala NBA, începând cu 3 iunie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
Observator
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
Ce face Ana Bărbosu după ce a fost suspendată. Gimnasta a luat pe toată lumea prin surprindere
Fanatik.ro
Ce face Ana Bărbosu după ce a fost suspendată. Gimnasta a luat pe toată lumea prin surprindere
14:39

“Probleme majore”. Anunţul făcut de Cornel Dinu în ziua derby-ului Dinamo – FCSB: “Are prima şansă”
14:36

Dick Advocaat iese la atac înainte de Curacao – Germania, de la Mondiale: “Cu siguranţă avem o şansă”
14:03

Barcelona, de neoprit! A trimis oferta pentru jucătorul mult dorit: 100.000.000 de euro
13:45

Fiul lui Ion Ţiriac, intervenţie furibundă după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros
13:40

NEWS ALERTAnunţul momentului înainte de Dinamo – FCSB. Dat absent, jucătorul a fost inclus în lot în ultimul moment
13:10

Cristi Chivu vrea să dea lovitura. Inter l-ar putea transfera pe starul lui AC Milan
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total