Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest! Victorie mare pentru San Antonio Spurs şi Victor Wembanyama

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, a restabilit egalitatea în finala Conferinţei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) cu Oklahoma City Thunder, 3-3, după ce s-a impus joi pe propriul teren, cu 118-91, în faţa campioanei en titre Oklahoma City Thunder, informează AFP.
Meciul al şaptelea al seriei, care va stabili echipa calificată în finala NBA va avea loc sâmbătă tot pe terenul lui Spurs.
Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest
Wembanyama şi-a trecut în cont 28 de puncte pentru San Antonio, în timp ce dublul MVP din sezonul regular, canadianul Shai-Gilgeous Alexander, a înscris doar 15 puncte pentru Thunder.
Câştigătoarea seriei o va întâlni pe New York Knicks în finala NBA, începând cu 3 iunie.
