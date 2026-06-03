Răzvan Lucescu, concluzie fermă după debutul lui Gică Hagi la naţională: “Lucrurile sunt clare”

Răzvan Lucescu a reacţionat, după ce Gică Hagi a debutat la naţională. România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în amicalul care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Răzvan Lucescu a declarat că cele două meciuri ale României din această lună, cu Georgia şi Ţara Galilor, reprezintă un prilej excelent pentru ca Gică Hagi să-şi adune toate informaţiile privind jucătorii convocaţi.

Răzvan Lucescu, concluzie fermă după debutul lui Gică Hagi la naţională

De asemenea, Răzvan Lucescu a mai analizat şi variantele de jucători pe care le are Gică Hagi la dispoziţie, subliniind că aria de selecţie a “Regelui” este una redusă. Antrenorul lui PAOK crede că pentru a avea succes la naţională, selecţionerul are nevoie şi de o conjunctură favorabilă, pentru a putea folosi toţi jucătorii.

“Pe porțiuni am văzut meciul de aseară. Pentru mine sunt lucrurile foarte clare. Eu aș spune așa. Meciurile acestea nu ar trebui să aibă nicio presiune. Nu au valoare, o au doar pentru Gică. Să-și ia notițe, să vadă ce jucători are. Din punctul acesta de vedere nu contează rezultatul. Nu intru în discuții tactice.

Baza noastră de selecție este destul de redusă. Ne referim la adevărata valoare. El la echipa națională va avea nevoie și de o anumită conjunctură. Care să-i permită să se folosească de jucătorii cei mai buni. Dacă o să dispară 2-3-4 jucători, atunci o să fie o problemă.