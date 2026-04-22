Sâmbătă, ziua finalelor în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu poate cuceri cupa cu PAOK + Se decide campioana Asiei

Două trofee importante din fotbal vor fi acordate în ziua de sâmbătă, iar ambele finale care vor decide câștigătoarea vor fi transmise în AntenaPLAY. Prima partidă este cea din Liga Campionilor Asiei, unde Al Ahli dă peste Machida, iar următoarea le pune față în față de PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, respectiv OFI Creta, în finala Cupei Greciei.

Ambele dueluri vor fi transmise în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Al Ahli – Machida (19:15) și PAOK – OFI Creta (20:30), finalele zilei de sâmbătă în AntenaPLAY

Finala Ligii Campionilor Asiei le pune față în față pe Al Ahli, campioana en-titre a competiției, și pe Machida Zelvia, echipă din Japonia care evoluează pentru prima dată în AFC Champions League Elite.

Parcursul din fazele eliminatorii a formației pentru care evoluează Edouard Mendy, Franck Kessie, Riyad Mahrez sau Ivan Toney a arătat astfel: Al-Duhail (optimi), Johor DT (sferturi), Vissel Kobe (semifinale). De cealaltă parte, niponii au trecut de Gangwon în optimi, de Al-Ittihad în sferturi și de Shabab Al-Ahli Dubai în semifinale.

Meciul care se va desășura pe Kind Abdullah Sports City, la Jeddah, va avea loc de la ora 19:15.

La puțin peste o oră distanță, are loc finala Cupei Greciei, care va fi transmisă tot în AntenaPLAY. PAOK Salonic, trupa antrenată de Răzvan Lucescu, va avea ocazia să își salveze sezonul, după ce șansele la titlu i-au scăzut considerabil în urma eșecului cu AEK cu 3-0. În prezent, formația din Atena e pe 1 și are un avans de opt puncte față de clubul tehnicianului român.