Alexander Zverev, copleșit de emoții după ce a câștigat trofeul la Roland Garros: „Am trecut prin multe, acum sunt campion”

Alexander Zverev a oferit prima reacție, după ce a devenit campion la Roland Garros. Germanul de 29 de ani s-a impus în finala cu Flavio Cobolli, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, reușind să câștige în premieră un turneu de Grand Slam.
După patru ore și 19 minute de joc, Alexander Zverev s-a încununat campion pe zgura de la Paris. După ultimul punct al partidei cu Cobolli, Sascha s-a prăbușit pe teren și a început să plângă, el pierzând alte trei finale de Grand Slam înaintea succesului din acest an de la Paris.
Alexander Zverev, copleșit de emoții după ce a câștigat marele trofeu la Roland Garros
Alexander Zverev a devenit primul jucător german din era Open, care reușește să câștige trofeul la Roland Garros. Boris Becker, jucătorul legendar german, a reușit să ajungă de trei ori în semifinalele de la Roland Garros, în 1987, 1989 și 1991.
„În primul rând, vreau să-l felicit pe Flavio pentru două săptămâni incredibile. Ai jucat incredibil în prima ta finală de Grand Slam, sper să câștigi unul dintre aceste trofee foarte curând.
Vreau să-ți felicit echipa, e una dintre cele mai frumoase echipe din circuit. M-am bucurat să fiu în preajma voastră, e un trofeu și pentru voi. Vreau să spun un mare mulțumesc și tuturor celor de aici. Amelie, ești cea mai bună directoare de turneu, ne faci să ne simțim incredibil de bine veniți. Vreau să mulțumesc Federației Franceze, arbitrilor, copiilor de mingi, tuturor celor care au depus eforturi în aceste două săptămâni.
Acest teren e special pentru mine, acum patru ani aveam patru ligamente rupte în acel colț, după acum doi ani, am fost în finală. Am simțit că publicul m-a împins de la spate, nu aș fi putut să câștig acest titlu fără voi.
Vreau să mulțumesc echipei mele, e echipa cea mai longevivă dintre toate. Tatăl meu e cel mai longegiv antrenor, e de 29 de ani acolo, nu mai pot scăpa de el. Îl am pe fratele meu, tot de 29 de ani, nu poate el să scape de mine. Antrenorul meu, lucrăm împreună de când aveam 16 ani. Cel mai bun prieten al meu, e în lojă de mai bine de zece 10, mă menține fericit (n.r. Marcelo Mello). Apoi Sergej, lucrăm de zece ani împreună, mulțumesc că ai rămas lângă mine. Fizioterapeutul meu, lucrăm de două săptămâni împreună. Dar e un început bun, să nu ceri un bonus acum.
Să fiu sincer, am trecut prin atât de multe lucruri, accidentări, depresii, dar până la urmă suntem campioni de Grand Slam, asta contează”, a declarat Alexander Zverev, după finala câștigată la Roland Garros, conform eurosport.ro.
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