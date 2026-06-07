Alexander Zverev, copleșit de emoții după ce a câștigat trofeul la Roland Garros: „Am trecut prin multe, acum sunt campion”

Alexander Zverev a oferit prima reacție, după ce a devenit campion la Roland Garros. Germanul de 29 de ani s-a impus în finala cu Flavio Cobolli, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, reușind să câștige în premieră un turneu de Grand Slam.

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După patru ore și 19 minute de joc, Alexander Zverev s-a încununat campion pe zgura de la Paris. După ultimul punct al partidei cu Cobolli, Sascha s-a prăbușit pe teren și a început să plângă, el pierzând alte trei finale de Grand Slam înaintea succesului din acest an de la Paris.

Alexander Zverev, copleșit de emoții după ce a câștigat marele trofeu la Roland Garros

Alexander Zverev a devenit primul jucător german din era Open, care reușește să câștige trofeul la Roland Garros. Boris Becker, jucătorul legendar german, a reușit să ajungă de trei ori în semifinalele de la Roland Garros, în 1987, 1989 și 1991.

„În primul rând, vreau să-l felicit pe Flavio pentru două săptămâni incredibile. Ai jucat incredibil în prima ta finală de Grand Slam, sper să câștigi unul dintre aceste trofee foarte curând.

Vreau să-ți felicit echipa, e una dintre cele mai frumoase echipe din circuit. M-am bucurat să fiu în preajma voastră, e un trofeu și pentru voi. Vreau să spun un mare mulțumesc și tuturor celor de aici. Amelie, ești cea mai bună directoare de turneu, ne faci să ne simțim incredibil de bine veniți. Vreau să mulțumesc Federației Franceze, arbitrilor, copiilor de mingi, tuturor celor care au depus eforturi în aceste două săptămâni.