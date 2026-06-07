„E incredibil”. Kimi Antonelli a scris istorie, după ce a câștigat cursa de la Monaco. Bornele impresionante stabilite

Kimi Antonelli (19 ani) a scris istorie, după ce a câștigat Marele Premiu de la Monaco. Pilotul de la Mercedes s-a impus în cursa din Principat, după ce tot el a luat startul din pole-position.

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Kimi Antonelli a câștigat a cincea cursă la rând în Formula 1. Italianul este primul pilot din istorie care reușește să-și asigure în serie primele cinci victorii în Marele Circ.

Kimi Antonelli a scris istorie, după ce a câștigat Marele Premiu de la Monaco

De asemenea, Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr pilot care câștigă cursa de la Monaco, la vârsta de 19 ani. Pilotul italian a egalat și recordul lui Lewis Hamilton, britanicul având și el cinci curse câștigate la rând pentru Mercedes, în 2014 și în 2020. Kimi a fost felicitat de septuplul campion mondial, la finalul cursei de la Monaco, Hamilton clasându-se la final pe locul secund.

„A fost un week-end incredibil, o cursă incredibilă. A fost una dintre acele zile în care ritmul a fost incredibil. Mașina am simțit-o foarte pregătită. Vă mulțumesc. Treaba nu e finalizată, e un sezon foarte lung. Trebuie să continuăm să muncim, să performez la fel. Echipa mi-a dat o mașină incredibilă, mulțumesc pentru susținerea primită.

Nu am fost foarte doritor să reluăm startul, dar atunci când a venit notificarea, mi-am stăpânit emoțiile, am încercat să mă concentrez, să aduc pneurile în temperatura optimă și după start, mi-am dat seama că voi ajunge primul la linia de sosire”, a declarat Kimi Antonelli, după ce a câștigat Marele Premiu de la Monaco.