Charles Leclerc, greșeală uriașă în Marele Premiu de la Monaco. A intrat în parapet și cursa a fost oprită

Charles Leclerc a avut o cursă „de casă” dezastruoasă. Pilotul Ferrari a lovit parapetul în Marele Premiu de la Monaco și a fost nevoit să abandoneze.

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Charles Leclerc a luat startul în cursă de pe locul patru, din spatele coechipierului Lewis Hamilton. La start, după retragerea lui Max Verstappen, monegascul a ajuns pe locul trei.

Charles Leclerc, greșeală uriașă în Marele Premiu de la Monaco

În turul 60, Safety Car-ul și-a făcut apariția pe circuit, după accidentul lui Lance Stroll. Pilotul Aston Martin și-a lovit monopostul de parapet și a rămas blocat pe circuit, fiind OUT din cursă.

Lewis Hamilton, cu penalizare de cinci secunde pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor, a intrat din nou la boxe, pe Safety Car. El a ispășit astfel „pedeapsa”, fiind chemat ulterior la boxe și Charles Leclerc.

Monegascul a avut o reacție dură și nu a înțeles de ce a mai fost chemat de echipă pentru schimbul de pneuri, în condițiile în care l-ar fi putut depăși pe Lewis Hamilton, dacă ar fi rămas pe circuit. „De ce, pentru Dumnezeu, nu am rămas pe circuit?”, le-a transmis pilotul celor de la Ferrari, după schimbul de pneuri.