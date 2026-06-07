Charles Leclerc, greșeală uriașă în Marele Premiu de la Monaco. A intrat în parapet și cursa a fost oprită

Charles Leclerc a avut o cursă „de casă” dezastruoasă. Pilotul Ferrari a lovit parapetul în Marele Premiu de la Monaco și a fost nevoit să abandoneze.
Charles Leclerc a luat startul în cursă de pe locul patru, din spatele coechipierului Lewis Hamilton. La start, după retragerea lui Max Verstappen, monegascul a ajuns pe locul trei.
Charles Leclerc, greșeală uriașă în Marele Premiu de la Monaco
În turul 60, Safety Car-ul și-a făcut apariția pe circuit, după accidentul lui Lance Stroll. Pilotul Aston Martin și-a lovit monopostul de parapet și a rămas blocat pe circuit, fiind OUT din cursă.
Lewis Hamilton, cu penalizare de cinci secunde pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor, a intrat din nou la boxe, pe Safety Car. El a ispășit astfel „pedeapsa”, fiind chemat ulterior la boxe și Charles Leclerc.
Monegascul a avut o reacție dură și nu a înțeles de ce a mai fost chemat de echipă pentru schimbul de pneuri, în condițiile în care l-ar fi putut depăși pe Lewis Hamilton, dacă ar fi rămas pe circuit. „De ce, pentru Dumnezeu, nu am rămas pe circuit?”, le-a transmis pilotul celor de la Ferrari, după schimbul de pneuri.
Ulterior, după ce Safety Car-ul a ieșit de pe circuit, Charles Leclerc, aflat pe locul al treilea, a intrat în parapet și nu a mai putut continua cursa, care a fost oprită de steag roșu. Monegascul a dat vina pe frânele de pe monopostul său Ferrari, fiind surprins vizibil deranjat de cele întâmplate, certându-se cu unul dintre inginerii echipei.
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