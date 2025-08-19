Mihai Stoica face "scut" în jurul unui jucător criticat de fanii FCSB. Mesajul transmis pentru "elitiști" - Antena Sport

Gigi Becali nu este singurul om din “universul” celor de la FCSB care își critică proprii jucătorii, deoarece și suporterii “roș-albaștrilor” fac acest lucru. Recent, Mihai Stoica a ținut să sară în apărarea unui fotbalist care a fost luat în colimator de galeria campioanei și să îi expună calitățile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul aceleiași intervenții, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre jucătorii lui Elias Charalambous care sunt incerți pentru duelul cu Aberdeen de joi din turul play-off-ului Europa League.

Mihai Stoica îi ia apărarea lui Mihai Toma

Mihai Toma este unul dintre jucătorii de la FCSB care sunt eligibili pentru regula Under-21, iar Elias Charalambous a mizat pe el din postura de titular în ultimele două meciuri de campionat, cu Unirea Slobozia și Rapid. Fotbalistul de 18 ani a mai jucat și în duelurile cu Farul și Dinamo, însă venit de pe banca de rezerve.

Titularizarea lui Toma nu a fost privită cu ochi buni de anumiți suporteri ai FCSB-ului, însă Mihai Stoica a ținut să le închidă gura criticilor și să expună calitățile jucătorului “roș-albastru”. În plus, președintele CA al campioanei a punctat cât de bine s-a descurcat în viziunea sa Toma pe postul de extremă stângă contra lui Andrei Borza în meciul cu Rapid.

“Am văzut că este… Am văzut că scriu pe rețele suporterii noștri. Elitiștii. Sunt foarte nemulțumiți de Toma. Din nefericire, chiar dacă ești elitist și suporter, nu înseamnă că automat te pricepi la fotbal.