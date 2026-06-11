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(P) Aniversarea de 2 ani a micuțului se apropie. Cum alegi cadoul să fie și folosit, nu doar admirat

Publicat: 11 iunie 2026, 18:36

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(P) Aniversarea de 2 ani a micuțului se apropie. Cum alegi cadoul să fie și folosit, nu doar admirat
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Există o categorie specială de cadouri care ajung să stea pe raft după prima zi. Arată bine în fotografii, sunt frumos ambalate, dar copilul le ignoră după câteva minute. Și există cadouri care ajung să fie folosite zilnic, plimbate prin casă, incluse în toate jocurile.

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Diferența dintre cele două nu ține de preț. Ține de potrivirea cu vârsta și cu felul în care un copil de 2 ani explorează lumea.

Ce se întâmplă la 2 ani, o vârstă în care totul se schimbă rapid

La 2 ani, copilul nu mai este bebelușul care stă și privește. Merge, aleargă, cară, aruncă, umple și golește, pune și scoate. Motricitatea fină se dezvoltă rapid, încearcă să înșurubeze, să împingă forme prin găuri, să construiască turnuri. Limbajul explodează și jocul de rol apare timid: imită ceea ce vede în jurul lui.

O jucărie potrivită pentru această vârstă este una care răspunde acestor nevoi — nu una care cere abilități pe care copilul nu le are încă și nici una care este prea simplă pentru ce știe deja să facă.

Ce tipuri de jucării funcționează cu adevărat la această vârstă

Jucăriile de tip push and pull, cele pe care le trage sau le împinge, sunt printre favoritele copiilor de 2 ani. Îmbină plăcerea mișcării cu stimularea vizuală și auditivă. Sunt jucării simple ca mecanism, dar extrem de captivante pentru această etapă.

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Jucăriile de sortare și inserare, cuburi cu forme, sortere colorate, susțin dezvoltarea logicii și a motricității fine. Sunt jucării care cresc cu copilul: la 2 ani încearcă să potrivească formele, la 3 ani inventează propriile reguli de joc.

Seturile de bucătărie sau de rol simplu, o bucătărie de jucărie, o trusă medicală, unelte, deschid jocul de imitație, care este esențial la această vârstă. Copilul reproduce ce vede acasă și procesează realitatea prin joc.

Ce să eviți când cumperi o jucărie pentru un copil de 2 ani

  • Jucăriile cu prea multe funcții simultan pot copleși un copil mic. Dacă apasă un buton și se întâmplă 5 lucruri deodată, lumini, sunete, mișcare, stimulul este prea mare și copilul renunță rapid.
  • Jucăriile care cer instrucțiuni complexe sau care au un singur mod de utilizare se epuizează repede. La 2 ani, copilul vrea să exploreze liber, nu să urmeze un script. O jucărie bună lasă loc imaginației.
  • Atenție și la materialele folosite. La această vârstă, jucăriile ajung în gură, pe podea, la baie. Materialele netoxice, vopselele sigure și rezistența la utilizare intensă nu sunt detalii, sunt criterii esențiale.

De ce materialul contează mai mult decât arată

Jucăriile din lemn certificat, cu vopsele pe bază de apă, netoxice, rezistă altfel decât plasticul ieftin. Nu se sparg la prima cădere, nu își pierd culoarea după câteva spălări și pot fi transmise mai departe, ceea ce le face, paradoxal, mai economice pe termen lung decât variantele ieftine.

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O selecție pentru cele mai bune jucarii pentru copii de 2 ani din branduri ca Little Dutch, Lilliputiens și Liewood, toate cu materiale certificate și design gândit pentru această vârstă, este disponibilă la Cate-n Lună și-n Stele, online sau în showroom.

Cate-n Lună și-n Stele oferă jucării pentru copii de 2 ani din branduri internaționale precum Little Dutch, Lilliputiens și Liewood, cu materiale certificate și livrare a doua zi lucrătoare.

Cadoul care rămâne în joc, nu pe raft

Un cadou bun pentru un copil de 2 ani nu trebuie să fie spectaculos la deschidere. Trebuie să fie jucăria pe care copilul o caută dimineața când se trezește, pe care o plimbă prin casă și pe care o include în toate poveștile lui. Acela este semnul că ai ales bine.

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