(P) Aniversarea de 2 ani a micuțului se apropie. Cum alegi cadoul să fie și folosit, nu doar admirat

Există o categorie specială de cadouri care ajung să stea pe raft după prima zi. Arată bine în fotografii, sunt frumos ambalate, dar copilul le ignoră după câteva minute. Și există cadouri care ajung să fie folosite zilnic, plimbate prin casă, incluse în toate jocurile.

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Diferența dintre cele două nu ține de preț. Ține de potrivirea cu vârsta și cu felul în care un copil de 2 ani explorează lumea.

Ce se întâmplă la 2 ani, o vârstă în care totul se schimbă rapid

La 2 ani, copilul nu mai este bebelușul care stă și privește. Merge, aleargă, cară, aruncă, umple și golește, pune și scoate. Motricitatea fină se dezvoltă rapid, încearcă să înșurubeze, să împingă forme prin găuri, să construiască turnuri. Limbajul explodează și jocul de rol apare timid: imită ceea ce vede în jurul lui.

O jucărie potrivită pentru această vârstă este una care răspunde acestor nevoi — nu una care cere abilități pe care copilul nu le are încă și nici una care este prea simplă pentru ce știe deja să facă.

Ce tipuri de jucării funcționează cu adevărat la această vârstă

Jucăriile de tip push and pull, cele pe care le trage sau le împinge, sunt printre favoritele copiilor de 2 ani. Îmbină plăcerea mișcării cu stimularea vizuală și auditivă. Sunt jucării simple ca mecanism, dar extrem de captivante pentru această etapă.