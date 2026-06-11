(P) Cine va câștiga Cupă Mondială America de Nord? Predicțiile care au încins lumea fotbalului

Specialiștii în pariuri nu îi dau nicio șansă Olandei. Cota pentru că această țară să câștige marele trofeu este 19.

Naționala Olandei are un lot evaluat la aproximativ 804 milioane de euro, ceea ce o plasează pe locul 7 în lume după valoarea jucătorilor. Franța, Anglia, Spania, Portugalia, Germania și Brazilia sunt țările cu jucători mai valoroși.

”Portocala Mecanică” nu a câștigat niciun Mondial, deși a jucat 3 finale. Singurul trofeu din istoria Olandei este Europeanul din 1988.

Supercomputerul Opta merge pe Spania

Opta a folosit supercomputerul său pentru a simula întregul Mondial de 25.000 de ori. În fiecare simulare sunt luate în calcul ratingurile echipelor, forma recentă, valoarea adversarilor și probabilitățile fiecărui rezultat.

Ibericii au ieșit campioni în 16,1% dintre scenarii, depășind Franța (13%), Anglia (11,2%) și Argentina (10,4%). Modelul acordă Spaniei aproape 100% șanse de calificare din grupe și peste 25% șanse de a ajunge în finală.

Câteva cifre impresionante din simulări:

98,3% șanse să treacă de grupe.

52,1% șanse să ajungă în sferturi.

38,7% șanse să ajungă în semifinale.

25,3% șanse să joace finala.

16,1% șanse să câștige trofeul.

Opta subliniază că Spania este singura echipă care depășește pragul de 50% pentru calificarea în sferturile de finală, ceea ce spune multe despre consistența lotului.

Mulți analiști consideră că actuala Națională a Spaniei este cea mai completă generație iberică de după echipa care a câștigat Mondialul din 2010.

Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri și Dani Olmo sunt de departe vedetele lotului.

Și în viziunea bookmakerilor, spaniolii sunt principalii favoriți să câștige Cupa Mondială America de Nord.

Unibet ne oferă una dintre cele mai atractive cote pe acest pariu: 5.75. Să fiți atenți la oferta celor de la Unibet pe Turneul Final 2026. Este una dintre cele mai stufoase și mai avantajoase de pe piață.

Cel mai cunoscut clarvăzător brazilian merge pe Cristiano Ronaldo

Michael Bruno este un clarvăzător brazilian care a devenit celebru pentru că a indicat corect câștigătoarele Mondialelor din 2010 (Spania), 2014 (Germania) și 2018 (Franța). În 2022 a mers tot pe Franța, iar aceasta a pierdut finala cu Argentina la penalty-uri, astfel că a fost foarte aproape de a nimeri și a patra ediție consecutivă.

Supranumit de presa internațională „clarvăzătorul Mondialelor” acesta susține că Portugalia va cuceri pentru prima dată trofeul suprem. Mai mult, Bruno anticipează o finală Portugalia – Spania și crede că Cristiano Ronaldo își va încheia cariera internațională ridicând Cupa Mondială.

Pe lângă această predicție, Bruno a mai spus că Argentina va fi eliminată în sferturi și Brazilia nu va ajunge în semifinale.

O poveste tragi-comică despre acest clarvăzător: pentru un brazilian, să spui înaintea Cupei Mondiale din 2014 că Brazilia nu va câștiga turneul organizat chiar pe teren propriu era aproape o blasfemie.

Michael Bruno a susținut însă că Germania va ridica trofeul. Mulți suporteri brazilieni l-au ironizat și au spus că este nebun. Câteva săptămâni mai târziu, Brazilia a suferit umilința istorică din semifinala cu Germania, scor 1-7, iar nemții au devenit campioni mondiali. Predicția lui Bruno a devenit celebră tocmai pentru că a mers împotriva patriotismului și a opiniei generale.

Dar acum să ne întoarcem la Portugalia și să mergem din nou pe Unibet să vedem cota. 9.50 au lusitanii să câștige Cupa Mondială America de Nord.

Pe durata Cupei Mondiale 2026, emoțiile vor fi la cote ridicate, iar tentația de a lua decizii impulsive poate fi mai mare ca oricând. Analizează meciurile cu atenție, joacă responsabil și pariază doar sumele pe care îți permiți să le pierzi. Fotbalul este despre pasiune și divertisment, iar pariurile sportive ar trebui să completeze această experiență, nu să o transforme într-o sursă de presiune.

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