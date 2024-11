A primit o maşină de lux de la Ion Ţiriac şi viaţa i s-a schimbat radical: "A venit o doamnă plângând! Nu ştiam ce se întâmplă" - Antena Sport

Andrei Cornea a dezvăluit cât de mult i s-a schimbat viaţa după ce a devenit campion olimpic şi a fost recompensat cu o maşină de lux de Ion Ţiriac. Canotorul în vârstă de 24 de ani a cucerit aurul în proba de dublu vâsle masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportivul legitimat la CSA Steaua trece prin momente emoţionante după ce a obţinut cea mai importantă medalie a carierei. El a devenit cetăţean de onoare al judeţului Suceava, iar în urmă cu două săptămâni s-a căsătorit civil cu canotoarea Mădălina Moroşan.

Andrei Cornea a primit o maşină de lux de la Ion Ţiriac şi viaţa i s-a schimbat radical

Cornea a primit o limuzină electrică în valoare de 50.000 de euro de la Ion Ţiriac. Popularitatea lui a fost într-o continuă creştere în ultimele luni. Campionul olimpic este oprit de oameni pe stradă. A trăit un moment emoţionant într-o parcare.

„Nu pot să zic că sunt faimos, pentru că nu sunt. Eu am zis că faimos voi fi în momentul în care o să ajung și o să spun că nu mai am nevoie să muncesc, nu mai am nevoie să mă zbat, pentru că am tot și nu mai am pentru ce să mă chinui. Atunci pot să spun că sunt faimos. Acum este un 1% din faimă și e total diferit e o viață nouă e ceva foarte frumos.

(Ce s-a schimbat cel mai mult? Ce e total diferit și dacă e și ceva ce nu-ți place din stilul ăsta nou de viață?) Îmi place totul, nu este nimic ce să nu-mi placă. Ce s-a schimbat? Faptul că sunt cunoscut. Merg pe drum, lumea mă recunoaște, ajung în diferite locații. Poate nu mă recunosc din prima, dar așa mai timizi întreabă sau unii chiar mă recunosc.