Liverpool, start cu emoții în Premier League. "Cormoranii" au câștigat pe final cu Bournemouth - Antena Sport

Jucătorii de la Liverpool celebrând un gol / Profimedia

Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League.

Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota.

Liverpool, start cu emoții în noul sezon de Premier League

Înainte de startul meciului, tribunele din Anfield au fost pline de însemne în culorile Portugaliei, într-un omagiu adus lui Diogo Jota. Întregul stadion a cântat “You’ll never walk alone”, iar momentul de reculegere nu a fost tulburat de nici un sunet.

Liverpool’s tribute to Diogo Jota ahead of their first Premier League game of the season ❤️💚 pic.twitter.com/B8LYshZfQ4

— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2025

Pe teren, gazdele au marcat primele prin nou-sositul Hugo Ekitike în minutul 37, pentru ca în minutul 49 francezul să ofere assist-ul pentru golul de 2-0 înscris de Gakpo. Antoine Semenyo a redus din diferenţă în minutul 64, însă acelaşi jucător a redus la tăcere tribunele cu golul egalizator din minutul 76.