Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: "Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut o declarație controversată după seara de joi, în care au fost implicate trei echipe românești în cupele europene. Patronul de la FCSB a recunoscut că nu își dorea ca Universitatea Craiova să treacă mai departe, chiar dacă Mirel Rădoi, finul său, e antrenor acolo.
Recent, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a venit cu o reacție și l-a criticat pe omologul său de la București.
Mihai Rotaru: “Să fie sănătos, ce să-i spun”
Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, deoarece FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova au fost angrenate în meciurile din cupele europene. Campioana en-titre și “leii” au reușit să treacă de adversarele lor, în timp ce ardelenii au fost eliminați de Braga, rămânând totuși în Conference League.
După finalul partidelor, Gigi Becali a recunoscut că a purtat discuții cu Neluțu Varga și Mihai Rotaru, conducătorii celorlalte două echipe, iar mesajul transmis către patronul oltenilor a fost că nu le dorește calificarea. Patronul de la Craiova a confirmat discuția avută cu latifundiarul din Pipera și a semnalat faptul că răutatea îl caracterizează, deși a menționat că nu e atât de interesat de părerea sa.
“Da, am vorbit cu Gigi Becali. M-a sunat ieri sau alaltăieri. El a zis că vrea să se califice doar el. I-am zis: «Bine, mă, Gigi, atunci să fii sănătos!». Pe mine mă interesează ca România să strângă puncte.
E foarte greu să plecăm din turul 1 sau 2 preliminar. Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează. A zis că știe că e bine pentru fotbal, dar a zis: «Eu sunt rău, eu nu vreau să vă calificați». Să fie sănătos, ce să-i spun“, a declarat Rotaru, potrivit fanatik.ro.
- Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!”
- Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”
- Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic
- Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”
- Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în 9 oameni! Au marcat Abdallah şi Karamoko