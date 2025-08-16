Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: "Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: “Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează”

Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: “Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează”

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 8:20

Comentarii
Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează

Gigi Becali - Mihai Rotaru / Colaj Sport Pictures + Profimedia

Gigi Becali a făcut o declarație controversată după seara de joi, în care au fost implicate trei echipe românești în cupele europene. Patronul de la FCSB a recunoscut că nu își dorea ca Universitatea Craiova să treacă mai departe, chiar dacă Mirel Rădoi, finul său, e antrenor acolo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a venit cu o reacție și l-a criticat pe omologul său de la București.

Mihai Rotaru: “Să fie sănătos, ce să-i spun”

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, deoarece FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova au fost angrenate în meciurile din cupele europene. Campioana en-titre și “leii” au reușit să treacă de adversarele lor, în timp ce ardelenii au fost eliminați de Braga, rămânând totuși în Conference League.

După finalul partidelor, Gigi Becali a recunoscut că a purtat discuții cu Neluțu Varga și Mihai Rotaru, conducătorii celorlalte două echipe, iar mesajul transmis către patronul oltenilor a fost că nu le dorește calificarea. Patronul de la Craiova a confirmat discuția avută cu latifundiarul din Pipera și a semnalat faptul că răutatea îl caracterizează, deși a menționat că nu e atât de interesat de părerea sa.

Da, am vorbit cu Gigi Becali. M-a sunat ieri sau alaltăieri. El a zis că vrea să se califice doar el. I-am zis: «Bine, mă, Gigi, atunci să fii sănătos!». Pe mine mă interesează ca România să strângă puncte.

Reclamă
Reclamă

E foarte greu să plecăm din turul 1 sau 2 preliminar. Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează. A zis că știe că e bine pentru fotbal, dar a zis: «Eu sunt rău, eu nu vreau să vă calificați». Să fie sănătos, ce să-i spun“, a declarat Rotaru, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei
Fanatik.ro
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei
7:59
Liverpool, start cu emoții în Premier League. “Cormoranii” au câștigat pe final cu Bournemouth
0:13
Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!”
0:01
Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”
23:59 15 aug.
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic
23:41 15 aug.
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”
23:37 15 aug.
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”