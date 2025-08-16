Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: "Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut o declarație controversată după seara de joi, în care au fost implicate trei echipe românești în cupele europene. Patronul de la FCSB a recunoscut că nu își dorea ca Universitatea Craiova să treacă mai departe, chiar dacă Mirel Rădoi, finul său, e antrenor acolo.

Recent, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a venit cu o reacție și l-a criticat pe omologul său de la București.

Mihai Rotaru: “Să fie sănătos, ce să-i spun”

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, deoarece FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova au fost angrenate în meciurile din cupele europene. Campioana en-titre și “leii” au reușit să treacă de adversarele lor, în timp ce ardelenii au fost eliminați de Braga, rămânând totuși în Conference League.

După finalul partidelor, Gigi Becali a recunoscut că a purtat discuții cu Neluțu Varga și Mihai Rotaru, conducătorii celorlalte două echipe, iar mesajul transmis către patronul oltenilor a fost că nu le dorește calificarea. Patronul de la Craiova a confirmat discuția avută cu latifundiarul din Pipera și a semnalat faptul că răutatea îl caracterizează, deși a menționat că nu e atât de interesat de părerea sa.

“Da, am vorbit cu Gigi Becali. M-a sunat ieri sau alaltăieri. El a zis că vrea să se califice doar el. I-am zis: «Bine, mă, Gigi, atunci să fii sănătos!». Pe mine mă interesează ca România să strângă puncte.