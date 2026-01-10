Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani! - Antena Sport

Mulţi români cunosc cariera politică a lui Cristian Boureanu, prezent acum la Survivor România, dar puţini ştiu ce afacere l-a făcut pe el înstărit. El este cunoscut de publicul larg în urma divorţului de Valentina Pelinei, actualmente parteneră de viaţă a lui Cristi Borcea, dar cândva era o persoană discretă, cu afaceri de ordinul milioanelor de euro. Nici acum nu o duce rău, iar banii în conturi sunt substanţiali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristian Boureanu este o figură publică ale cărei acțiuni și declarații au stârnit un interes considerabil în România. Cunoscut pentru cariera sa politică, dar și pentru evenimentele din viața personală, Boureanu a cunoscut şi succesul, dar şi decăderea atât în cariera politică, dar şi pe plan personal sau în afaceri. Născut în Lusaka, Zambia, pe 15 decembrie 1972, Boureanu a devenit un nume familiar în politica românească și, ulterior, în lumea afacerilor. Când vine vorba de cariera politică, ascensiunea lui a început în 1995, odată cu aderarea la organizația de tineret a Partidului Național Liberal. De-a lungul timpului, a deținut funcții importante, inclusiv cea de deputat în Parlamentul României între 2004 și 2012. Ulterior, s-a concentrat pe afaceri, în special în domeniul construcțiilor și al consultanței economice.

Ce studii are Cristian Boureanu

Cristian Boureanu s-a născut în Lusaka, Zambia, pe 15 decembrie 1972. Deși locul nașterii este în străinătate, el are origini românești. A absolvit un liceu de matematică-fizică din București, continuând cu studii la Academia de Studii Economice. Formarea sa academică include și un certificat profesional în management de la CODECS România, precum și absolvirea Colegiului Național de Apărare în 2003. După cum arată formarea sa, Boureanu a investit constant în educația sa. Lucru care l-a ajutat enorm atunci când a venit vorba de afaceri.

Afacerea care l-a făcut milionar pe Cristian Boureanu

Cum scandalurile personale s-au ţinut “scai” de el, după ce a părăsit scena politică, Cristian Boureanu s-a concentrat pe afaceri. El s-a implicat în domeniul construcțiilor și al consultanței economice, folosindu-și experiența acumulată anterior. Boureanu a investit în companii de construcții și a oferit servicii de consultanță economică, bazându-se pe expertiza sa în finanțe. Astfel, el a continuat să fie un actor important în economia românească. Conform unor surse din 2019, el deținea active semnificative, inclusiv conturi în bănci din Elveția și Marea Britanie cu peste 2 milioane de euro, depozite de peste 500.000 de euro în România, precum și proprietăți imobiliare în București și în alte zone. Valoarea totală a proprietăților sale imobiliare era estimată la peste 2,5 milioane de euro.

Cristian Boureanu a trecut printr-un divorţ urât

Viața personală a lui Cristian Boureanu a fost adesea în atenția publicului. A fost căsătorit de două ori, prima dată cu Irina Boureanu (2000-2004), cu care are o fiică, Ioana, și a doua oară cu modelul Valentina Pelinel (2007-2014). Ulterior, a avut relații cu femei mai tinere, inclusiv Laura Dincă și Cristina Belciu. Aceste relații au fost intens mediatizate, contribuind la imaginea sa publică. Cunoscut de toată lumea a fost momentul în care s-a separat de Valentina Pelinel, care a ales în cele din urmă să se separe de el şi să oficializeze relaţia cu Cristi Borcea.