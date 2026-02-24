Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: "Încuraja asta la mine" - Antena Sport

Inter deja a început să caute “ținte” pentru perioada de mercato de vară, iar pe listă se află și Aleksandar Stankovic, jucătorul crescut de “nerazzurri” care a plecat în vară la Club Brugge. Italienii au clauză de răscumpărare în contractul mijlocașului sârb, iar recent acesta a discutat despre posibila sa revenire, dar și despre relația pe care o are alături de Chivu.
Aleksandar Stankovic, fiul legendarului Dejan Stankovic, care a fost legendă la Inter, ar putea ajunge din nou în tabăra “nerazzurrilor” din vară. Cedat la Club Brugge pentru 9 milioane de euro după ce nu a debutat la echipa mare a milanezilor, fotbalistul sârb s-a făcut remarcat în Belgia, iar acum formația din Serie A ia în considerare să activeze clauza de răscumpărare din contract.
Ce a spus Stankovic despre posibila revenire la Inter
Recent, Stankovic a vorbit despre interesul lui Inter, dar și despre faptul că inclusiv Cristi Chivu l-a lăudat și a spus că îl urmărește îndeaproape. Sârbul a avut însă tactul de a evita întrebările legate de revenirea sa la Inter.
“Cuvinte frumoase. Chivu e important pentru mine. (n.r. Asta înseamnă că te întorci la Inter în vară?) Toată lumea știe situația mea contractuală, cu acea clauză de răscumpărare, dar sincer, cred că e o formă standard de respect să mă concentrez pe Club Brugge atât timp cât sunt aici.
Inter știe ceea ce cred eu și de aceea mă lasă singur. Partea amuzantă e că nu eu decid, ci Inter. E normal că am vistat de ani de zile să ajung la Inter. În același timp, sunt fericit aici și vreau să câștig cât mai multe trofee e posibil. Istoria arată că e posibil aici“, a spus Stankovic într-un interviu pentru Het Belang Van Limburg, citat de fcinternews.it.
🚨⚫️🔵 Inter have already started planning for Aleksandar Stanković buy back clause ahead of June.
€23m buy back available this summer, €25m for June 2027 but club already making plans for upcoming June.
🎥🇮🇹 https://t.co/oD56izYXpf pic.twitter.com/lF1tx7QmbJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026
Povestea lui Stankovic alături de Chivu
Deși nu a fost pregătit de Chivu la echipa mare a lui Inter, acesta a evoluat la reprezentativele de tineret ale “nerazzurrilor”, unde a interacționat mai mult cu tehnicianul român. În interviul acordat, Stankovic a discutat și despre o amintire care l-a marcat în relația sa alături de el.
“Fostul meu antrenor, Cristian Chivu, la Inter, încuraja chestia asta la mine. Obișnuia să spună: Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga!Pe teren, nimeni nu îți va cere buletinul ca să vadă câți ani ai. Vârsta nu contează, personalitatea da»“, a mai povestit sârbul.
Crescut de Inter de mic, sârbul de 20 de ani a fost împrumutat în 2024 la Luzern (Elveția), iar în vară a fost vândut la Club Brugge. În acest sezon, fiul legendarului Dejan a adunat șapte goluri și cinci pase decisive în 40 de meciuri.
