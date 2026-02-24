"Bombă" pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre "granzii" din La Liga! - Antena Sport

Jucătorii naţionalei României, după victoria cu Ucraina de la EURO 2024 / Profimedia Images

Marius Marin (27 de ani), titular al echipei naţionale, este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract.

Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de câteva luni pe Marin şi este decisă să îl transfere.

Marius Marin, aproape de a semna cu Sevilla!

Contractul lui Marius Marin cu Pisa expiră în vară, atunci când jucătorul naţionalei ar putea deveni fotbalistul Sevillei. Mijlocaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro.

Marius Marin a evoluat în 20 de meciuri în Serie A, în acest sezon, pentru Pisa. Formaţia italiană luptă să se salveze de la retrogradare, fiind penultima din Serie A după 26 de etape, cu 15 puncte. Formaţia aflată pe 17, prima poziţie de salvare, Cremonese e la 9 puncte peste Pisa.

Marius Marin are 36 de meciuri jucate pentru naţionala României. A evoluat în 5 meciuri în preliminariile pentru World Cup 2026, încheiate de naţională pe locul 3 în grupă. Marius Marin a fost integralist în ultimul meci disputat de România în preliminarii, înfrângerea cu 3-1 în Bosnia.