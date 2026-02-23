Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” - Antena Sport

Cristi Chivu are o misiune dificilă în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde Inter are de întors rezultatul din partida tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-1 de norvegienii de la Bodo/Glimt.
La conferința de presă premergătoare disputei, tehnicianul liderului din Serie A a transmis că are nevoie de cea mai bună versiune a echipei sale pentru a se califica.
Cristi Chivu: „Nu avem o obligație, ci o datorie”
După eșecul suferit în partida tur, Inter visează la o „remontada” prin care își poate asigura prezența în optimile UEFA Champions League. Norvegienii au câștigat prima manșă cu scorul de 3-1 și au afișat un joc solid în fața finalistei din sezonul trecut.
La conferința de presă dinaintea meciului, Cristi Chivu a avut un discurs de mobilizare pentru proprii jucători, acesta fiind un moment dificil pe care echipa sa va trebui să îl gestioneze.
„Nu va fi ușor, trebuia să ne adaptăm mai bine la clima din Norvegia. Nu am reușit să facem asta, dar știam că echipa este puternică. Ceea ce s-a întâmplat în faza grupelor nu a fost o coincidență. Știam că ne pot cauza probleme, dar din păcate nu am fost la înălțimea meciului. Să sperăm că nu se va mai întâmpla mâine.
Nu avem o obligație, ci o datorie. Trebuie să intrăm pe teren încrezători, știind că dacă există o echipă care poate schimba un rezultat ca acesta, aceea suntem noi. Nu trebuie să ne pierdem calmul, încrederea sau stima de sine.
Un meci poate dura 120 de minute, cu prelungiri sau lovituri de departajare, trebuie să fim pregătiți de la început. Nu trebuie să fim disperați să marcăm devreme ca apoi să fim surprinși”.
Cristi Chivu: „Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră”
„Știm că am pierdut cu 1-3 în prima manșă. Trebuie să facem tot ce putem pentru a fi competitivi. Dacă vrem să avem o șansă să avansăm, trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, fără să ne gândim la nimic altceva.”
Nu putem schimba nimic din planul de meci. Evident, trebuie să recuperăm un rezultat, dar nu ne putem permite să pierdem încrederea și stima de sine. Un meci durează 90 de minute. Putem primi goluri, dar asta nu înseamnă nimic. Dacă o facem, vom continua să încercăm să revenim.
Trebuie să găsim maturitatea și calmul necesare pentru a face față anumitor situații. Trebuie să avem personalitate, organizare și echilibru. Valoarea individuală a acestor jucători este, de asemenea, crucială. Într-un meci de fotbal, ai nevoie de multe ingrediente pentru a atinge obiectivul”, a declarat Cristian Chivu la conferința de presă.
