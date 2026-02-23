Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” - Antena Sport

Cristi Chivu are o misiune dificilă în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde Inter are de întors rezultatul din partida tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-1 de norvegienii de la Bodo/Glimt.

La conferința de presă premergătoare disputei, tehnicianul liderului din Serie A a transmis că are nevoie de cea mai bună versiune a echipei sale pentru a se califica.

Cristi Chivu: „Nu avem o obligație, ci o datorie”

După eșecul suferit în partida tur, Inter visează la o „remontada” prin care își poate asigura prezența în optimile UEFA Champions League. Norvegienii au câștigat prima manșă cu scorul de 3-1 și au afișat un joc solid în fața finalistei din sezonul trecut.

La conferința de presă dinaintea meciului, Cristi Chivu a avut un discurs de mobilizare pentru proprii jucători, acesta fiind un moment dificil pe care echipa sa va trebui să îl gestioneze.

„Nu va fi ușor, trebuia să ne adaptăm mai bine la clima din Norvegia. Nu am reușit să facem asta, dar știam că echipa este puternică. Ceea ce s-a întâmplat în faza grupelor nu a fost o coincidență. Știam că ne pot cauza probleme, dar din păcate nu am fost la înălțimea meciului. Să sperăm că nu se va mai întâmpla mâine.