(P) Parfumuri cu mosc: Ce le face speciale și cine le poate purta - Antena Sport

Moscul este o notă de bază folosită frecvent în parfumerie pentru senzația de căldură, apropiere și confort pe care o lasă pe piele. Îl recunoști ușor: nu domină, nu acoperă, dar rămâne prezent ore întregi. De multe ori, el este acel detaliu care face un parfum să pară „al tău”, nu doar plăcut la prima pulverizare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă te atrag aromele discrete, cu un aer curat și o evoluție calmă, parfumurile cu mosc merită testate. În rândurile de mai jos găsești explicații clare despre ce îl face special, cum a evoluat folosirea lui, cum îl alegi corect și cum îl integrezi în stilul tău zilnic, de la ținute casual la apariții de seară.

Ce este moscul în parfumerie și cum a evoluat?

În parfumerie, moscul face parte din categoria notelor de bază. Apare după ce notele de vârf și de inimă se estompează și rămâne constant pe piele. El oferă stabilitate compoziției și susține longevitatea parfumului.

Inițial, moscul provenea din secrețiile cerbului moscat. Din motive etice și de siguranță, această practică a fost abandonată. Astăzi, parfumierii folosesc:

mosc sintetic, creat în laborator, stabil și sigur pentru utilizare uzuală;

alternative vegetale, precum semințele de ambrette, cu un miros muscat mai blând.

În majoritatea cazurilor, moscul modern este curat, controlat și adaptat purtării zilnice, fără accente grele sau agresive.