"Am 9 copii, pe ei cine-i crește?" Decizia radicală luată de Cristi Borcea. Ce se întâmplă cu averea milionarului român - Antena Sport

Cristi Borcea a luat o decizie radicală în privința averii lui. Omul de afaceri a afirmat că nu se va mai întoarce la „marea lui dragoste", Dinamo. Fostul patron al clubului din Ștefan cel Mare a precizat că niciodată nu va mai finanța o echipă de fotbal. Borcea are 9 copii, iar băieții pe care îi are din prima căsnicie au început deja să se ocupe de afacerile familiei. „Leonidas" nu exclude totuși varianta ca Patrick și Angelo să îi calce pe urme și să ajute cu bani „câinii". Alb-roșiii au încheiat anul 2024 pe podiumul Ligii 1. Decizia radicală luată de Cristi Borcea Cristi Borcea își dorește să închirieze o lojă în noul stadion al lui Dinamo, care ar urma să coste 170 de milioane de euro. Lucrările la arena din Ștefan cel Mare au fost amânate din nou de CNI. „(Cu ce mă ocup în prezent?) Afaceri și familie, ca întotdeauna, cum am fost antrenat. (S-a vorbit de o revenire în fotbal) Eu, în fotbal, niciodată… Nu are rost s-o repet. Sunt foarte mulți dinamoviști cu mulți bani care-mi spun să ne întoarcem, să facem o echipă puternică și am zis „pas". Nu voi fi niciodată legat de altă echipă, n-o să merg niciodată la altă echipă în afară de Dinamo, să fie clar!

N-o să finanțez nicio echipă. Singurul club ar putea fi doar Dinamo doar dacă, atenție!, se vor implica fiii mei Patrick sau Coco, asta așa, ca să le dau ajutor financiar, ca experiență. Când va fi noul stadion, s-ar putea să fiu un sponsor important, să-mi iau lojă, să vin la meciuri. Atât.

Dar, în rest, să mă implic mai mult de atât… Niciodată! De ce? Păi am nouă copii! Pe ei cine-i crește?! Nu mai e Borcea de acum 15-20-25 de ani„, a declarat Cristi Borcea la gsp.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

