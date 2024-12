"Am un ritual zilnic!" Cristi Borcea şi-a schimbat radical viaţa. Dezvăluirile milionarului care are 9 copii cu 4 femei - Antena Sport

Cristi Borcea refuză să revină la Dinamo şi anunţă că şi-a schimbat radical viaţa. Fostul patron al clubului din Ştefan cel Mare a dezvăluit că a devenit familist convins şi că este extrem de atent la sănătatea lui.

Borcea are 9 copii cu 4 femei şi resimte din plin presiunea. Omul de afaceri exclude varianta de a-şi mai investi banii în fotbal şi face eforturi pentru a-şi proteja averea estimată la aproximativ 100 de milioane de euro.

Cristi Borcea şi-a schimbat radical viaţa

„Leonidas” a avut grave probleme de sănătate şi a avut nevoie chiar şi de o operaţie pe cord. Nelipsit din sala de fitness, Borcea ar fi suferit o adevărată transformare – a slăbit 12 kilograme.

„Nesomnul, problemele cu operația pe cord deschis, cinci ani de pușcărie… Înainte să mă las de fotbal, când eram implicat la Dinamo, aveam doar trei copii. Acum, am nouă! Atunci, am pus fotbalul înaintea familiei. Am ajuns la maturitatea necesară să fac diferența între detalii. Am nouă copii și angajați la firme de care trebuie să am grijă.

Fac sală, zi de zi, am slăbit 12 kilograme doar în ultima perioadă. Muncă și fitness. Am un ritual zilnic, mă țin de el. Vin la birou, mă duc la sală, mă întorc acasă, iau cina cu Valentina, cu copiii în weekend. Contează enorm, mental, la câte pastile a trebuit să iau. Am avut operație pe cord deschis, probleme…