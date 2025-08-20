Ce s-a ales, la 33 de ani, de brazilianul căruia Gigi Becali îi pusese clauză de reziliere de 10 milioane € - Antena Sport

În august 2016, FCSB plătea 700.000 de euro pentru mijlocașul ofensiv al Astrei Giurgiu. Campion și câștigător al Cupei României cu Astra, William de Amorim a semnat pe cinci ani cu FCSB, iar Gigi Becali i-a oferit un salariu de 10 mii de euro și i-a pus o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de euro!
Brazilianul era unul dintre jucătorii la modă în Liga 1. Obținuse recent cetățenia română și declara că vrea să joace pentru echipa națională. Doar că lucrurile nu au mers deloc bine pentru Amorim la FCSB
William de Amorim, un eșec la FCSB
Brazilianul a fost titular în primul sezon, dar fără să impresioneze. A marcat numai două goluri și s-a trezit criticat de patronul Gigi Becali, care spunea că „nu are valoare de echipe mari”. Drept urmare, Amorim a pierdut primul 11, apoi și lotul, mai târziu fiind trimis împrumut în Turcia, la Kayserispor, atunci antrenată de Marius Șumudică.
A urmat un alt împrumut, în Grecia, la Xanthi, după care brazilianul și-a încheiat definitiv conturile cu FCSB. În total, a strâns 53 de meciuri pentru echipă, a marcat patru goluri și a oferit zece assist-uri.
Brazilianul nu s-a regăsit nici în următorii ani
Plecat de la FCSB, William de Amorim nu s-a regăsit. A jucat puțin în a doua ligă din Turcia, la Altay, apoi s-a întors în Brazilia și mai târziu a avut o revenire surprinzătoare în România, la Clinceni. Din nou, fără performanțe importante, departe de forma de la Astra Giurgiu.
Odată plecat de la Clinceni, a stat șase luni fără echipă, după care a plecat la São Luiz, un club din Serie D din Brazilia, unde a evoluat în doar șase meciuri.
William de Amorim e liber de contract de doi ani
În mai 2023, a schimbat echipa. S-a mutat la União Luziense, tot în Serie D, unde a fost legitimat timp de două luni. A jucat doar 30 de minute pentru echipa sa, într-un meci din Cupa Braziliei, după care a dispărut din fotbalul profesionist!
Doi ani și o lună mai târziu, William de Amorim continuă să fie liber de contract. Are 33 de ani și nu mai are cotă pe Transfermarkt, platformă care îl valora la 1,8 milioane de euro în vara lui 2016.
● 4 trofee a câștigat William de Amorim cu Astra: campionatul, Cupa și două Supercupe
● 172 de meciuri, în care a marcat 18 goluri și a oferit 25 de assist-uri, a jucat brazilianul pentru clubul din Giurgiu.
