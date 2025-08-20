Ce s-a ales, la 33 de ani, de brazilianul căruia Gigi Becali îi pusese clauză de reziliere de 10 milioane € - Antena Sport

Închide meniul
Ce s-a ales, la 33 de ani, de brazilianul căruia Gigi Becali îi pusese clauză de reziliere de 10 milioane €

Ionuţ Axinescu Publicat: 20 august 2025, 19:05

William De Amorim, în timpul unui meci contra lui Dinamo / Profimedia

În august 2016, FCSB plătea 700.000 de euro pentru mijlocașul ofensiv al Astrei Giurgiu. Campion și câștigător al Cupei României cu Astra, William de Amorim a semnat pe cinci ani cu FCSB, iar Gigi Becali i-a oferit un salariu de 10 mii de euro și i-a pus o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de euro!

Brazilianul era unul dintre jucătorii la modă în Liga 1. Obținuse recent cetățenia română și declara că vrea să joace pentru echipa națională. Doar că lucrurile nu au mers deloc bine pentru Amorim la FCSB

William de Amorim, un eșec la FCSB

Brazilianul a fost titular în primul sezon, dar fără să impresioneze. A marcat numai două goluri și s-a trezit criticat de patronul Gigi Becali, care spunea că „nu are valoare de echipe mari”. Drept urmare, Amorim a pierdut primul 11, apoi și lotul, mai târziu fiind trimis împrumut în Turcia, la Kayserispor, atunci antrenată de Marius Șumudică.

A urmat un alt împrumut, în Grecia, la Xanthi, după care brazilianul și-a încheiat definitiv conturile cu FCSB. În total, a strâns 53 de meciuri pentru echipă, a marcat patru goluri și a oferit zece assist-uri.

Brazilianul nu s-a regăsit nici în următorii ani

Plecat de la FCSB, William de Amorim nu s-a regăsit. A jucat puțin în a doua ligă din Turcia, la Altay, apoi s-a întors în Brazilia și mai târziu a avut o revenire surprinzătoare în România, la Clinceni. Din nou, fără performanțe importante, departe de forma de la Astra Giurgiu.

Odată plecat de la Clinceni, a stat șase luni fără echipă, după care a plecat la São Luiz, un club din Serie D din Brazilia, unde a evoluat în doar șase meciuri.

William de Amorim e liber de contract de doi ani

În mai 2023, a schimbat echipa. S-a mutat la União Luziense, tot în Serie D, unde a fost legitimat timp de două luni. A jucat doar 30 de minute pentru echipa sa, într-un meci din Cupa Braziliei, după care a dispărut din fotbalul profesionist!

Doi ani și o lună mai târziu, William de Amorim continuă să fie liber de contract. Are 33 de ani și nu mai are cotă pe Transfermarkt, platformă care îl valora la 1,8 milioane de euro în vara lui 2016.

Un pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companieUn pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companie
● 4 trofee a câștigat William de Amorim cu Astra: campionatul, Cupa și două Supercupe

● 172 de meciuri, în care a marcat 18 goluri și a oferit 25 de assist-uri, a jucat brazilianul pentru clubul din Giurgiu.

19:35
Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu
19:30
VIDEOBernadette Szocs, eliminată în 16-imile de la Europe Smash – Sweden. Românca a cedat în doar 15 minute
19:07
Debutanții sub lupă. Analiza lui Adrian Georgescu
18:59
A căzut un record al lui David Popovici la Mondialele de Înot pentru Juniori. Românul, devansat cu o secundă
18:25
Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua
18:25
Ce i-a reproşat Burleanu lui Gino Iorgulescu, după modificarea regulamentului în urma revoltei lui Gigi Becali!
