Debutanții sub lupă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Kimi Antonelli a debutat direct la o formație de top. Acest fapt nu e neapărat de bun augur pentru un nou venit. Dacă ne uităm doar la clasament, am spune că e câștigătorul competiției de ”rookies”, cu 64 de puncte acumulate. Antonelli a debutat într-o cursă dificilă, în care a reușit să obțină poziția a patra. Pe de altă parte, din 14 curse, italianul a terminat doar 10 și a fost la un pas să abandoneze în alte două. În Monaco și la Spa a obținut locurile 18, respectiv 16. După cursa de la Miami, a obținut doar un loc 3 în Canada și un loc 10 în Ungaria. Colegul de formație, George Russell, l-a dominat clar, 10-1 în calificări, respectiv 8-0 la curse. Recent, directorul tehnic de la Mercedes, James Allison, i-a luat apărarea lui Kimi, explicând că greșelile făcute în construcția monopostului au minat eforturile pilotului italian.

Surpriza Bortoleto

Gabriele Bortoleto îmi pare pilotul care vine din urmă. A avut o evoluție foarte bună, ținând cont de context. A debutat într-o formație, Sauber, care a fost ultima în clasamentul constructorilor din 2024. Colegul lui, Nico Hülkenberg, care a împlinit 38 de ani, este unul dintre cei mai experimentați piloți din circuit. Anii trecuți, îl învingea regulat în calificări pe Magnussen. Totuși, rezultatele în ”meciul calificărilor” dintre Hülkenberg și Bortoleto este 6-6. Mai mult, diferența medie a timpilor din calificări este de numai 3 miimi de secundă în avantajul germanului. În prima parte a sezonului Gabriele nu a reușit să transforme evoluțiile bune din calificări în puncte. După primul upgrade de podea, făcut în Spania, unul reușit, brazilianul a început să urce constant. Apoi a venit cursa din Austria, unde a ajuns în Q3 și a obținut puncte. Bortoleto a fost în puncte în trei din ultimele patru curse dinaintea vacanței de vară. Să nu uităm că brazilianul e unul dintre foarte puținii piloți care au cucerit titlul în F2 încă din anul de debut. De asemenea, e singurul din istorie care a reușit să învingă într-o cursă de F2 sau F1 plecând de pe ultima poziție a grilei.

Hadjar, cel mai bun ”rookie”

Dacă ni s-ar fi spus în turul de formare al Marelui Premiu al Australiei că pilotul care tocmai ieșise în decor va avea o asemenea evoluție ascendentă, nu am fi crezut. Isack Hadjar chiar a debutat în 2025, în adevăratul sens al cuvântului, căci nu mai ”prinsese” curse în F1 în anii anteriori. A făcut-o la o echipă minoră, Racing Bulls. Mai mult, față de colegii lui Lawson și Tsunoda, nu a primit șansa promovării la Red Bull. Chiar a și spus că, dacă i s-ar propune, i s-ar părea prea devreme să facă un astfel de pas. Anul viitor s-ar putea să fie candidatul perfect pentru cel de-al doilea pilot de la Red Bull.