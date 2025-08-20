Debutanții sub lupă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Georgescu Publicat: 20 august 2025, 19:07

Isack Hadjar, cel mai bun rookie din Formula 1 / Profimedia Images

După părerea mea, e posibil să avem la start cea mai bună linie de ”rookies” din 2001 încoace. Atunci au debutat în Formula 1 Kimi Raikkonen, Fernando Alonso și Juan Pablo Montoya. Folosesc termenul de ”rookies”, sportiv aflat la început de drum, în locul celui de ”debutant”, căci unii dintre cei numiți aici nu au debutat, în sensul propriu al cuvântului, în 2025.

Botezul ploii

În cursa inaugurală, cea din Australia, patru dintre cei șase ”rookies” aflați la start nu au reușit să treacă linia de sosire. A fost un botez dur, cu câteva reprize de ploaie. Primul ieșit, Isack Hadjar, a lovit zidul chiar în turul de formare. Au terminat Marele Premiu al Australiei doar Bearman și Antonelli, italianul fiind însă și el la un pas de abandon.

Cum spuneam, am avut o distribuție solidă de debutanți. Chiar și Jack Doohan, înlocuit după cursa din Miami cu Colapinto, a demonstrat ocazional că poate fi aproape la fel de rapid precum colegul de echipă, Pierre Gasly, care e unul dintre piloții buni de F1. Și Doohan, și Colapinto au pierdut cu 1-5 ”meciul calificărilor” cu francezul. Doohan a făcut însă prea multe greșeli în curse. Colapinto, care a avut câteva evoluții bune anul trecut pentru Williams, i-a luat locul. Și argentinianul a avut sclipiri. Ambii au avut însă ghinionul de a evolua pentru cea mai slabă echipă, cu un motor mult sub propulsoarele competiției. De aceea, faptul că sunt singurii care au rămas la zero puncte nu vorbește cu adevărat despre valoarea lor.

Lawson și-a revenit din pumni

Un pilot tânăr cu o creștere bună este Ollie Bearman. Primele lui sclipiri s-au văzut încă din 2024. În 2025, englezul a avut parte de tot pachetul F1 și, mai ales, de un coleg experimentat la Haas: Esteban Ocon. În evoluțiile din calificări, scorul e neașteptat de echilibrat, 6-4 pentru francez. Media diferențelor de timp înregistrate în calificări e mai mică de o zecime de secundă în favoarea lui Ocon.

Lawson e un alt caz interesant. Adus la începutul sezonului de la echipa ”secundă” RBR la Red Bull, a fost trimis înapoi după numai două Mari Premii. La Racing Bulls, a devenit coleg cu Isack Hadjar, care de atunci l-a depășit net în ”meciul calificărilor”: 8-2. În ceea ce privește scorul la capitolul ”curse încheiate de ambii”, Hadjar conduce cu 6-1. Totuși, neo-zeelandezul, după ce a traversat șocul retrogradării, și-a revenit. La Marele Premiu al Austriei, de la sfârșitul lui iunie, a obținut 8 puncte și, de atunci, e mereu în luptă pentru intrarea în primele zece poziții. În prezent are 20 de puncte, cu numai două în urma coechipierului.

Kimi putea mai mult

Kimi Antonelli a debutat direct la o formație de top. Acest fapt nu e neapărat de bun augur pentru un nou venit. Dacă ne uităm doar la clasament, am spune că e câștigătorul competiției de ”rookies”, cu 64 de puncte acumulate. Antonelli a debutat într-o cursă dificilă, în care a reușit să obțină poziția a patra. Pe de altă parte, din 14 curse, italianul a terminat doar 10 și a fost la un pas să abandoneze în alte două. În Monaco și la Spa a obținut locurile 18, respectiv 16. După cursa de la Miami, a obținut doar un loc 3 în Canada și un loc 10 în Ungaria. Colegul de formație, George Russell, l-a dominat clar, 10-1 în calificări, respectiv 8-0 la curse. Recent, directorul tehnic de la Mercedes, James Allison, i-a luat apărarea lui Kimi, explicând că greșelile făcute în construcția monopostului au minat eforturile pilotului italian.

Surpriza Bortoleto

Gabriele Bortoleto îmi pare pilotul care vine din urmă. A avut o evoluție foarte bună, ținând cont de context. A debutat într-o formație, Sauber, care a fost ultima în clasamentul constructorilor din 2024. Colegul lui, Nico Hülkenberg, care a împlinit 38 de ani, este unul dintre cei mai experimentați piloți din circuit. Anii trecuți, îl învingea regulat în calificări pe Magnussen. Totuși, rezultatele în ”meciul calificărilor” dintre Hülkenberg și Bortoleto este 6-6. Mai mult, diferența medie a timpilor din calificări este de numai 3 miimi de secundă în avantajul germanului. În prima parte a sezonului Gabriele nu a reușit să transforme evoluțiile bune din calificări în puncte. După primul upgrade de podea, făcut în Spania, unul reușit, brazilianul a început să urce constant. Apoi a venit cursa din Austria, unde a ajuns în Q3 și a obținut puncte. Bortoleto a fost în puncte în trei din ultimele patru curse dinaintea vacanței de vară. Să nu uităm că brazilianul e unul dintre foarte puținii piloți care au cucerit titlul în F2 încă din anul de debut. De asemenea, e singurul din istorie care a reușit să învingă într-o cursă de F2 sau F1 plecând de pe ultima poziție a grilei.

Hadjar, cel mai bun ”rookie”

Dacă ni s-ar fi spus în turul de formare al Marelui Premiu al Australiei că pilotul care tocmai ieșise în decor va avea o asemenea evoluție ascendentă, nu am fi crezut. Isack Hadjar chiar a debutat în 2025, în adevăratul sens al cuvântului, căci nu mai ”prinsese” curse în F1 în anii anteriori. A făcut-o la o echipă minoră, Racing Bulls. Mai mult, față de colegii lui Lawson și Tsunoda, nu a primit șansa promovării la Red Bull. Chiar a și spus că, dacă i s-ar propune, i s-ar părea prea devreme să facă un astfel de pas. Anul viitor s-ar putea să fie candidatul perfect pentru cel de-al doilea pilot de la Red Bull.

