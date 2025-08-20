Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu - Antena Sport

Home | Înot | Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu

Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 19:35

Comentarii
Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu

Daria Silișteanu, la Mondialele pentru Juniori de la Otopeni / Captură TVR Sport

Înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daria Silişteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul curse de 100 m spate şi a reuşit să aducă prima medalie a României la această ediţie a Mondialelor U18.

România, la prima medalie la Mondialele de Înot pentru Juniori

Daria a terminat a doua în cursa de 100 metri spate, cu timpul de 1.00:02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite), potrivit news.ro.

Aissia Prisecariu a încheiat pe locul 6, cu 1.00:59. La câteva minute după cursa celor două, a avut loc finala probei de 200 m mixt, în care a concurat Robert Badea.

Sportivul român nu a reușit să obțină o medalie, deși intrase în ultimul act cu al patrulea cel mai bun timp din serii. Badea a terminat pe locul al șaptelea cursa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Observator
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
20:34
Anunţul lui Elias Charalambous despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana, care nu au viză în Scoţia!
19:30
VIDEOBernadette Szocs, eliminată în 16-imile de la Europe Smash – Sweden. Românca a cedat în doar 15 minute
19:07
Debutanții sub lupă. Analiza lui Adrian Georgescu
19:05
Ce s-a ales, la 33 de ani, de brazilianul căruia Gigi Becali îi pusese clauză de reziliere de 10 milioane €
18:59
A căzut un record al lui David Popovici la Mondialele de Înot pentru Juniori. Românul, devansat cu o secundă
18:25
Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 3 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 4 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”