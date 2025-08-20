Performanță fabuloasă pentru România. Argint la Mondialele de Juniori pentru Daria Silișteanu - Antena Sport

Înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.
Daria Silişteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul curse de 100 m spate şi a reuşit să aducă prima medalie a României la această ediţie a Mondialelor U18.
România, la prima medalie la Mondialele de Înot pentru Juniori
Daria a terminat a doua în cursa de 100 metri spate, cu timpul de 1.00:02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite), potrivit news.ro.
Aissia Prisecariu a încheiat pe locul 6, cu 1.00:59. La câteva minute după cursa celor două, a avut loc finala probei de 200 m mixt, în care a concurat Robert Badea.
Sportivul român nu a reușit să obțină o medalie, deși intrase în ultimul act cu al patrulea cel mai bun timp din serii. Badea a terminat pe locul al șaptelea cursa.
