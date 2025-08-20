Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 18:25

Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua

Denis Alibec, în timpul amicalului / Facebook ACS Unirea Bascov

Denis Alibec și-a făcut prima apariție pe terenul de fotbal după accidentarea care l-a lăsat în afara echipei în ultima perioadă. Atacantul de 34 de ani a jucat în meciul celor de la FCSB 2 contra lui ACS Unirea Bascov, formație din liga a treia.

Anunțul legat de jucătorul lui Elias Charalambous nu a fost făcut pe pagina roș-albaștrilor, ci pe a clubului de eșalon inferior.

Denis Alibec s-a întors pe gazon

Lăsat afară din lotul pentru “dubla” cu Aberdeen pentru a se reface, Alibec și-a făcut prima apariție pe teren după o pauză de 18 zile. Jucătorul de 34 a avut ocazia să se repună în funcțiune în partida amicală dintre FCSB 2 și Unirea Bascov, câștigată de echipa din liga a treia cu scorul de 3-1.

Victorie pentru Unirea Bascov! Echipa noastră s-a impus clar cu 4-1 în fața celor de la FCSB 2!

Marcatori: Mario Iordache, Andrei Linte, Octavian Staicu, Adrian Albulescu De menționat că pentru echipa bucureșteană a evoluat și internaționalul Denis Alibec. Felicitări băieților pentru atitudine și jocul de echipă“, au scris cei de la Unirea Bascov pe pagina lor de Facebook.

Alibec nu mai jucase un meci de pe data de 2 august, atunci când era introdus pe teren în derby-ul cu Dinamo din postura de rezervă. De atunci, Alibec s-a confruntat cu probleme medicale, iar Elias Charalambous a decis să îl lase pe bară inclusiv pentru “dubla” cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Situația lui Denis Alibec a avut probabil un rol important în contextul transferului lui Mamadou Thiam anunțat de cei de la FCSB astăzi, 20 august. Înainte să resimtă probleme după duelul cu Dinamo, atacantul a mai suferit o accidentare la genunchi chiar în primul meci al sezonului, Supercupa României contra lui CFR Cluj, unde a jucat doar 11 minute.

Alibec va reveni mai mult ca sigur în tricoul roș-albaștrilor în partida cu FC Argeș din campionat din acest weekend.

