Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua - Antena Sport

Denis Alibec și-a făcut prima apariție pe terenul de fotbal după accidentarea care l-a lăsat în afara echipei în ultima perioadă. Atacantul de 34 de ani a jucat în meciul celor de la FCSB 2 contra lui ACS Unirea Bascov, formație din liga a treia.

Anunțul legat de jucătorul lui Elias Charalambous nu a fost făcut pe pagina roș-albaștrilor, ci pe a clubului de eșalon inferior.

Denis Alibec s-a întors pe gazon

Lăsat afară din lotul pentru “dubla” cu Aberdeen pentru a se reface, Alibec și-a făcut prima apariție pe teren după o pauză de 18 zile. Jucătorul de 34 a avut ocazia să se repună în funcțiune în partida amicală dintre FCSB 2 și Unirea Bascov, câștigată de echipa din liga a treia cu scorul de 3-1.

“Victorie pentru Unirea Bascov! Echipa noastră s-a impus clar cu 4-1 în fața celor de la FCSB 2!

Marcatori: Mario Iordache, Andrei Linte, Octavian Staicu, Adrian Albulescu De menționat că pentru echipa bucureșteană a evoluat și internaționalul Denis Alibec. Felicitări băieților pentru atitudine și jocul de echipă“, au scris cei de la Unirea Bascov pe pagina lor de Facebook.