A căzut un record al lui David Popovici la Mondialele de Înot pentru Juniori. Românul, devansat cu o secundă - Antena Sport

Zilele acestea sunt marcate de desfășurarea Mondialelor de Înot pentru Juniori de la Otopeni, care au loc între 19 și 24 august. Deși nu mai concureză la acest gen de competiții, David Popovici ieșea în continuare în evidență și aici prin prisma recordurilor pe care le deține.
În urmă cu puțin timp însă, a căzut recordul stabilit de român în proba de 200 de metri liber.
Performanța lui David Popovici de la Mondialele pentru Juniori, devansată
Astăzi, 20 august, a avut loc la Otopeni finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație pentru Juniori. La capătul cursei, Carlos D’Ambrosio, un italian în vârstă de 18 ani, a câștigat proba cu timpul de 1:45.15.
Pe lângă medalia obținută, sportivul din “cizmă” a mai ieșit în evidență printr-un alt aspect. A doborât recordul competiției, respectiv al Mondialelor pentru Juniori, care era deținut din 2022 de David Popovici.
La Lima, dublu medaliatul cu aur de la Singapore oprea cronometrul la 1:46.18 și seta atunci o nouă bornă în proba de 200 de metri liber în ceea ce privește competiția pentru tineri. Tot în capitala statului Peru, Popovici stabilea un record al competiției și în cursa de 100 de metri liber.
Astfel, la trei ani distanță, românul de 20 de ani își pierde distincția pe care o deținea la Mondialele pentru Juniori în fața lui Carlos D’Ambrosio, care îl devansează cu o secundă și trei sutimi. Cei doi s-au întâlnit și în finala de 200 de metri de la Singapore, unde David a cucerit aurul, iar italianul a terminat pe locul 6 cursa.
