"Am vrut să testez cum este cu înşelatul!" Cum i-a provocat Maria Constantin o dramă amoroasă lui Dacian Varga - Antena Sport

Iată cum i-a provocat Maria Constantin o dramă amoroasă lui Dacian Varga. Cunoscuta artistă a vorbit despre relaţia cu fostul de la Sportul Studenţesc şi Unirea Urziceni. Povestea de dragoste dintre cei doi s-a încheiat brusc, chiar la o petrecere. Un an au rezistat împreună.

După mai mulţi ani de la „ruptură”, Maria Constantin a recunoscut ce s-a întâmplat între ea şi fostul fotbalist. Solista nu s-a mai ferit şi a dezvăluit că l-a înşelat pe Varga.

Cum i-a provocat Maria Constantin o dramă amoroasă lui Dacian Varga

Cântăreaţa de muzică populară a precizat că l-a înşelat pe Dacian chiar cu actualul ei soţ, Robert Stoica.

„Am rupt cluburile în două, urcat pe mese, băute, tot tacâmul. Apoi mai avut o relație cu un fotbalist (Dacian Varga – n.red.) și eram atât de fericită încât m-am îndrăgostit de Robert (n.r. actualul ei soț). Eu eram într-o relație fericită și pur și simplu am vrut să testez și eu, să văd cum este acest înșelat. Și da, am înșelat și eu. A fost o nebunie, dar uite că am ajuns măritată. A fost pentru prima oară în viața mea când am făcut lucrul acesta”, a declarat Maria Constantin în timpul unui podcast, citată de ciao.ro.

La 37 de ani, Maria Constantin a trecut deja prin două divorţuri. A fost căsătorită cu Ciprian Tapotă Lătărețu și Marcel Toader. Şi ea trădată în dragoste de un fost sportiv.