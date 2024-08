Cât de frumoasă este iubita lui Daniel Mândroiu. Tânăra îşi etalează formele voluptuoase în ipostaze fierbinţi - Antena Sport

Cât de frumoasă este iubita lui Daniel Mândroiu. Acesta este omul pe care Gigi Becali vrea să îl aducă la FCSB în locul lui Darius Olaru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Transferul lui Daniel Mândroiu la FCSB ar putea să aducă la pachet şi o adevărată bombă sexy. Mijlocaşul de 25 de ani se iubeşte cu Charleen Murphy, un cunoscut influencer din Irlanda. Charleen Murphy este extrem de frumoasă şi pozează în ipostaze fierbinţi.

Cât de frumoasă este iubita lui Daniel Mândroiu

Cei doi se iubesc de mai mulţi ani, iar anul trecut au făcut o pauză în relaţie. Charleen şi Daniel Mândroiu şi-au reluat relaţia la începutul acestui an. Charleen Murphy are 280 de urmăritori pe reţelele de socializare.

„Numele meu întreg este Charleen Maria Anastasia Murphy. Am 25 de ani și sunt zodia Leu. Am fost un copil foarte rușinos, am plâns în fiecare zi în primii doi ani de școală și nu aveam deloc încredere în mine. Mergeam la aniversări, dar mă emoționam foarte tare și lăsam cadoul la ușă, iar apoi plecam.

L-am cunoscut pe iubitul meu Dano când aveam 21 de ani și am avut o relație la distanță timp de un an și jumătate. Când eram mică voiam să fiu cântăreață, iubesc muzica și îmi doresc să scot o melodie cândva„, scria Charleen, în trecut, pe reţelele de socializare.