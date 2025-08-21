Interul lui Cristi Chivu plănuiește în secret două transferuri. Bugetul: 80 de milioane € - Antena Sport

Închide meniul
Interul lui Cristi Chivu plănuiește în secret două transferuri. Bugetul: 80 de milioane €

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 13:10

Comentarii
Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Startul de sezon din Serie A se apropie, iar Inter Milano nu a reușit să facă decât un transfer de când Cristi Chivu a venit pe banca echipei. “Nerazzurrii” au ratat extrem de multe mutări în această vară, iar nevoia de jucători este în continuare mare, ținând cont că au avut loc și câteva plecări din lotul antrenorului român.

Ziariștii italieni de la Gazzetta dello Sport au analizat situația clubului de pe Giuseppe Meazza și au scris despre dorința lui Inter de a face două mutări cruciale.

Inter pune la cale două transferuri în secret

Cristi Chivu a ajuns la Inter Milano în această vară, iar românul a avut deja ocazia să își antreneze elevii în câteva meciuri oficiale la Cupa Mondială a Cluburilor. Antrenorul vrea să facă schimbări la echipa, conducerea e și ea conștientă de aceast nevoie, însă până acum nu s-a realizat decât o singură mutare de când a venit reșițeanul.

Ange-Yoan Bonny e fotbalistul adus de la Parma pe Meazza, însă Chivu are așteptări mult mai mari de la Giuseppe Marotta, președintele milanezilor. Timpul până la startul sezonului se scurge, iar Inter și-a ratat deja multe “ținte” din această perioadă de mercato: Ademola Lookman, Giovanni Leoni, Koni De Winter și Manu Kone.

Italienii scriu însă că cei din conducerea “nerazzurrilor” plănuiesc în secret să facă două transferuri pe un total de 80 de milioane de euro. Chivu își dorește un mijocaș complet și un fundaș tânăr, iar șefii de pe Meazza au găsit jucători de acest profil, însă numele lor sunt momentan protejate, anunță Gazzetta dello Sport.

