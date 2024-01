Cât de frumoasă este Liliana, soţia lui Marius Şumudică. Imagini rare cu femeia cu care se iubeşte de peste 30 de ani - Antena Sport

Reclamă

„Era o discotecă aproape de niște cămine, ‘You and Me’ se chema. Am mers cu 7-8 inși, prieteni de-ai mei. Ea a venit acolo. Un prieten de-ai mei era prieten cu sora soției mele. Ea lucra la singurul magazin pe valută din România. Am luat-o cu mine și n-am mai lăsat-o, până la urmă. Acolo, ca să intri, te selectau… Trebuia să arăți într-un fel. La discoteca de care vă spuneam, ea dansa cu o ciocolată în mână. Eu, cu caterinca, cu glumele mele, m-am dus și am luat niște ciocolată. S-a uitat urât la mine. Am zis că n-am cum s-o iert, e a mea, nu se poate, gata”, a spus, anul trecut, Marius Şumudică în Podcastul Tare de Tot.

„Mă împrumutase Sportul la Hunedoara. Ea era studentă în anul 1, și-a amânat facultatea. Am plecat amândoi, la cușetă. Ea se documenta, vorbea cu toată lumea, să-mi gătească, să-mi fie mie bine. Ne-au dat apartament, am stat un an acolo. Am pierdut toți banii pe care i-am luat de acolo la Caritas. Era o nebunie. E o femeie care mi-a fost alături tot timpul. Nici eu nu mi-am trădat niciodată familia. Niciodată. În 30 de ani de căsnicie, nu am lipsit o seară de acasă, nu mă duc undeva și nu vin acasă dimineața. Nu am avut tragere de inimă să mai fac asta„, a mai spus Şumudică.

Sarah Şumudică a absolvit facultatea

Sarah Şumudică, fiica antrenorului şi a Lilianei Şumudică, a absolvit facultatea. Sarah a publicat ea însăşi, pe contul ei de Instagram, fotografii de la absolvire. Într-una dintre imagini Sarah a apărut alături de părinţii ei, care erau foarte bucuroşi pentru reuşita fiicei lor.

Sarah Şumudică a ales să urmeze Facultatea de Drept, iar anul trecut a absolvit Universitatea Româno – Americană.

