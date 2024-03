Cât de frumoasă este soţia jucătorului de la FCSB "desfiinţat" de Gigi Becali. Era adolescentă când l-a cunoscut pe fotbalist - Antena Sport

Leo Grozavu l-a sunat pe Luis Phelipe, după ce a fost criticat de Gigi Becali

Cornel Şfaiţer, preşedintele ieşenilor, a dezvăluit convorbirea dintre Grozavu şi Phelipe este de părere că brazilianul ar fi avut nevoie de cel puţin încă jumătate de an la o echipă precum Poli Iaşi. Acesta i-a explicat lui Phelipe cât de dificil este să se impună la FCSB, dar Grozavu a încercat să îl încurajeze, vorbind cu acesta de mai multe ori:

„Îl cunosc foarte bine pe Luis Phelipe. S-a comunicat foarte mult cu el, colegii s-au comportat excelent cu el la Iași, e un băiat plăcut de colegi. Cred că la FCSB e la fel, dar el mai avea nevoie de un club de talia Politehnicii încă jumătate de an, însă cred în el, avem și procente la el. Avem 20%.

Eu cred că se va impune. Nu a fost ușor pentru el sosirea în România. S-a acomodat la Iași, dar mai avea nevoie de un club ca Iași vreo jumătate de an. Eu nu-mi doresc să fie trimis înapoi la Iași pentru că am văzut ce calități are.

El știe, i-am explicat de presiunea de la FCSB, care își dorește titlul după 9 sezoane. I-am explicat toate detaliile astea, că patronul nu are răbdare. L-am pregătit bine, a vorbit inclusiv Leo Grozavu cu el, inclusiv săptămâna trecută, după joc și a vorbit foarte mult cu el. Leo l-a încurajat. Eu îmi doresc să reușească”, a declarat Cornel Şfaiţer, potrivit prosport.ro.