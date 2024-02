Leo Grozavu l-a sunat pe Luis Phelipe, după ce a fost criticat de Gigi Becali: "I-am explicat că patronul nu are răbdare" - Antena Sport

Leo Grozavu l-a sunat pe Luis Phelipe, după ce a fost criticat de Gigi Becali: „I-am explicat că patronul nu are răbdare”

„Îl cunosc foarte bine pe Luis Phelipe. S-a comunicat foarte mult cu el, colegii s-au comportat excelent cu el la Iași, e un băiat plăcut de colegi. Cred că la FCSB e la fel, dar el mai avea nevoie de un club de talia Politehnicii încă jumătate de an, însă cred în el, avem și procente la el. Avem 20%.

Eu cred că se va impune. Nu a fost ușor pentru el sosirea în România. S-a acomodat la Iași, dar mai avea nevoie de un club ca Iași vreo jumătate de an. Eu nu-mi doresc să fie trimis înapoi la Iași pentru că am văzut ce calități are.

El știe, i-am explicat de presiunea de la FCSB, care își dorește titlul după 9 sezoane. I-am explicat toate detaliile astea, că patronul nu are răbdare. L-am pregătit bine, a vorbit inclusiv Leo Grozavu cu el, inclusiv săptămâna trecută, după joc și a vorbit foarte mult cu el. Leo l-a încurajat. Eu îmi doresc să reușească”, a declarat Cornel Şfaiţer, potrivit prosport.ro.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Luis Phelipe după FCSB – Farul 1-1

Patronul de la FCSB a dat de înțeles că jucătorul brazilian nu s-a obișnuit cu ritmul de joc al roș-albaștrilor și că acesta are impresia că este „la distracție”. Totodată, Gigi Becali a spus că jucătorul va mai primi șanse și că în cazul în care nu va profita de ele, îl va da afară.

„De Luis Phelipe nu știu. Dacă nu își revine, cred că m-am înșelat. Eu stau să mă joc? Dau milioane să mă joc? Foarte repede spun că Baba e mai bun și decât Şut și decât Lixandru și decât Olaru! Eu așa văd.

Fiecare crede ce vrea. Fiecare are opinia lui, eu așa văd. El crede că e la distracție aici, Phelipe. A pierdut toate mingile. Aici ești la fotbal bă, îți ia mingea, bă! Cred că m-am înșelat, dar să dea Dumnezeu să revină. Poate îi mai dăm șanse, nu renunț așa repede. Dacă renunț, la revedere!”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

