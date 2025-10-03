Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală - Antena Sport

Home | Diverse | Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală
Foto

Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală

Publicat: 3 octombrie 2025, 16:13

Comentarii
Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală
galerie foto Galerie (29)

Cristi Borcea / Instagram Valentina Pelinel

Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie o sumă colosală cu întreţinerea familiei. Borcea are 9 copii cu 4 femei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul preşedinte executiv al “câinilor” sublinia că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal. A achiziţionat însă o lojă pentru meciurile lui Dinamo.

Borcea cheltuie lunar 500.000 de euro

Borcea mărturisea că lunar cheltuie 500.000 de euro pentru şcolile copiilor şi pentru alte lucruri legate de întreţinerea familiei.

E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri. E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, mărturisea Cristi Borcea pentru iamsport.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).

Reclamă
Reclamă

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea are o avere estimată la circa 80 de milioane de euro. Borcea şi-a construit averea, începând cu anul 1990, din afacerile cu butelii. Ulterior, Borcea a intrat în fotbal, în imobiliare şi în horeca. Fiul lui, Patrick Borcea, a intrat şi el în domeniul afacerilor.

Cristi Borcea a fost întrebat în nenumărate rânduri dacă se întoarce în acţionariatul lui Dinamo. “Leonidas” a transmis vehement că nu va mai ocupa nicio funcţie la Dinamo, dar nu a exclus varianta ca fiul lui, şi el mare suporter al “câinilor”, să intre în acţionariatul lui Dinamo.

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă

 

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Cristi Borcea
Cristi Borcea şi Valentina Pelinel
Cristi Borcea, în timpul unui interviu
+(29)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Observator
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
17:00
VIDEOOscar Piastri, cel mai rapid în FP2 din Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
16:47
Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb
16:06
Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină”
15:48
Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni
15:47
Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă”
14:39
Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” 6 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta”
Citește și