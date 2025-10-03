Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie o sumă colosală cu întreţinerea familiei. Borcea are 9 copii cu 4 femei.

Fostul preşedinte executiv al “câinilor” sublinia că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal. A achiziţionat însă o lojă pentru meciurile lui Dinamo.

Borcea cheltuie lunar 500.000 de euro

Borcea mărturisea că lunar cheltuie 500.000 de euro pentru şcolile copiilor şi pentru alte lucruri legate de întreţinerea familiei.

„E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri. E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, mărturisea Cristi Borcea pentru iamsport.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).