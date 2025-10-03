Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie o sumă colosală cu întreţinerea familiei. Borcea are 9 copii cu 4 femei.
Fostul preşedinte executiv al “câinilor” sublinia că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal. A achiziţionat însă o lojă pentru meciurile lui Dinamo.
Borcea cheltuie lunar 500.000 de euro
Borcea mărturisea că lunar cheltuie 500.000 de euro pentru şcolile copiilor şi pentru alte lucruri legate de întreţinerea familiei.
„E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri. E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, mărturisea Cristi Borcea pentru iamsport.ro.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).
Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.
Cristi Borcea are o avere estimată la circa 80 de milioane de euro. Borcea şi-a construit averea, începând cu anul 1990, din afacerile cu butelii. Ulterior, Borcea a intrat în fotbal, în imobiliare şi în horeca. Fiul lui, Patrick Borcea, a intrat şi el în domeniul afacerilor.
Cristi Borcea a fost întrebat în nenumărate rânduri dacă se întoarce în acţionariatul lui Dinamo. “Leonidas” a transmis vehement că nu va mai ocupa nicio funcţie la Dinamo, dar nu a exclus varianta ca fiul lui, şi el mare suporter al “câinilor”, să intre în acţionariatul lui Dinamo.
