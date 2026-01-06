Închide meniul
Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești

Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 21:09

Jucătorii de la Rapid, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Giuleștenii sunt la un pas să se despartă de Rareș Pop, jucător care ar putea ajunge la o altă echipă din Liga 1, Petrolul. 

Rapid l-a transferat în această iarnă pe Daniel Paraschiv, sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Giuleștenii l-au pus pe lista de transferuri și pe Robert Sălceanu, de la Petrolul. 

Rapid continuă „curățenia” de iarnă: Rareș Pop, aproape de plecare 

În locul lui Sălceanu, Petrolul cere și un jucător U21 la schimb. În această „afacere” ar putea intra Rareș Pop, care a prins puține partide în acest sezon, sub comanda lui Costel Gâlcă. 

Victor Angelescu a dezvăluit totul, mărturisind însă că nu doar Petrolul este interesată de serviciile tânărului Rareș Pop. 

Nu e normal să intru în detalii, dar cei de la Petrolul vor un jucător under sub formă de împrumut.  

Important e ca cei care au jucat mai puţin să se ducă să joace, să prindă minute. Rareş Pop este dorit de multe echipe şi vom vedea. Nu pot spune da sau nu acum, depinde şi de ce se întâmplă în negocierile cu Petrolul“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro. 

Rareș Pop, în vârstă de 20 de ani, mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028. Mijlocașul a bifat doar nouă meciuri pentru giuleșteni în acest sezon, reușind să marcheze un gol în duelul din campionat cu Unirea Slobozia. 

Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB