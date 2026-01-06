Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești - Antena Sport

Jucătorii de la Rapid, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Giuleștenii sunt la un pas să se despartă de Rareș Pop, jucător care ar putea ajunge la o altă echipă din Liga 1, Petrolul.

Rapid l-a transferat în această iarnă pe Daniel Paraschiv, sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Giuleștenii l-au pus pe lista de transferuri și pe Robert Sălceanu, de la Petrolul.

În locul lui Sălceanu, Petrolul cere și un jucător U21 la schimb. În această „afacere” ar putea intra Rareș Pop, care a prins puține partide în acest sezon, sub comanda lui Costel Gâlcă.

Victor Angelescu a dezvăluit totul, mărturisind însă că nu doar Petrolul este interesată de serviciile tânărului Rareș Pop.

„Nu e normal să intru în detalii, dar cei de la Petrolul vor un jucător under sub formă de împrumut.