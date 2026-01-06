„Ai oferte de la FCSB sau Dinamo?” Răspunsul tranșant oferit de Mario Tudose - Antena Sport

Închide meniul
„Ai oferte de la FCSB sau Dinamo?” Răspunsul tranșant oferit de Mario Tudose

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 22:12

Mario Tudose, la FC Argeș / Sport Pictures

Mario Tudose (20 de ani) a oferit declarații despre viitorul său, după ce a fost dorit de FCSB și Dinamo. Cele două rivale din Liga 1 l-au pus pe lista de transferuri pe tânărul fundaș de la FC Argeș. 

Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB în vară, însă mutarea a picat. Cele două părți nu s-au înțeles din punct de vedere financiar, ținând cont că Benfica a păstrat din drepturile federative ale jucătorului. 

În această iarnă, Mario Tudose a fost dorit și de Zeljko Kopic la Dinamo. „Câinii” vor să-și întărească defensiva, iar tânărul fundaș de la FC Argeș ar fi fost o variantă de transfer, ținând cont că poate îndeplini și regula U21. 

Totuși, Mario Tudose nu a vrut să ofere detalii atunci când a fost întrebat despre o presupusă ofertă primită din partea lui Dinamo. Fundașul a transmis că nici cu cei de la FCSB nu a mai discutat, după ce tratativele au picat la începutul sezonului. 

„(N.r. Simți că ai ceva de demonstrat, având în vedere că au fost discuții legate de o posibilă plecare a ta?) Nu. Eu joc la fiecare meci, indiferent că jucăm cu prima clasată sau cu ultima, la fel. Nu are nicio legătură interesul FCSB-ului din vară. Nu s-a mai purtat nicio discuție, doar presa mai scrie lucruri aiurea. 

(N.r. Nu a fost nicio ofertă nici de la FCSB, nici de la Dinamo?) Nu cred că are rost să discutăm acum despre chestii de genul”, a declarat Mario Tudose.

Mario Tudose este cotat la suma de un milion de euro, conform site-urilor de specialitate. Fundașul central a ajuns în 2023 la FC Argeș, după ce s-a despărțit de Benfica U19. Tânărul jucător a evoluat în 24 de meciuri pentru piteșteni, în toate competițiile. 

