„Ai oferte de la FCSB sau Dinamo?” Răspunsul tranșant oferit de Mario Tudose - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani) a oferit declarații despre viitorul său, după ce a fost dorit de FCSB și Dinamo. Cele două rivale din Liga 1 l-au pus pe lista de transferuri pe tânărul fundaș de la FC Argeș.

Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB în vară, însă mutarea a picat. Cele două părți nu s-au înțeles din punct de vedere financiar, ținând cont că Benfica a păstrat din drepturile federative ale jucătorului.

„Ai oferte de la FCSB sau Dinamo?” Răspunsul tranșant oferit de Mario Tudose

În această iarnă, Mario Tudose a fost dorit și de Zeljko Kopic la Dinamo. „Câinii” vor să-și întărească defensiva, iar tânărul fundaș de la FC Argeș ar fi fost o variantă de transfer, ținând cont că poate îndeplini și regula U21.

Totuși, Mario Tudose nu a vrut să ofere detalii atunci când a fost întrebat despre o presupusă ofertă primită din partea lui Dinamo. Fundașul a transmis că nici cu cei de la FCSB nu a mai discutat, după ce tratativele au picat la începutul sezonului.

„(N.r. Simți că ai ceva de demonstrat, având în vedere că au fost discuții legate de o posibilă plecare a ta?) Nu. Eu joc la fiecare meci, indiferent că jucăm cu prima clasată sau cu ultima, la fel. Nu are nicio legătură interesul FCSB-ului din vară. Nu s-a mai purtat nicio discuție, doar presa mai scrie lucruri aiurea.