"Am aflat niște lucruri..." Gabi Balint, dezvăluire despre Mirel Rădoi. Ce s-a întâmplat la Craiova - Antena Sport

“Am aflat niște lucruri…” Gabi Balint, dezvăluire despre Mirel Rădoi. Ce s-a întâmplat la Craiova

Radu Constantin Publicat: 11 martie 2026, 19:19

Mirel Rădoi a semnat cu FCSB, după ce din noiembrie era liber de contract. Atunci tehnicianul şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova, iar oamenii din fotbalul românesc nu au înţeles de ce a luat o astfel de decizie. Mirel Rădoi a invocat atunci o oboseală mentală acumulată și a simțit nevoia unei pauze. Aceasta a fost varianta oficială, dar în realitate Mihai Rotaru s-ar fi implicat la echipă.

Şi Gabi Balint spune că s-a interesat despre ce a dus la demisia tehnicianului de la Universitatea Craiova şi susţine că s-a întâmplat ceva mult mai grav decât s-a vehiculat.

“La Craiova a fost, a plecat, am aflat ce a fost acolo, dar nu pot vorbi, pentru că am aflat niște lucruri și asta e, rămâne între mine și persoana care mi-a spus. Era tras la răspundere”, a povestit Balint. Întrebat dacă situaţia a fost mai gravă decât ce s-a discutat public, Balint a punctat: “Da, e mai grav.”

Cât priveşte parcursul lui Mirel Rădoi la FCSB, Gabi Balint crede că echipa se va redresa, dar va fi greu de crezut că Gigi Becali nu va căuta să intervină.

“La FCSB e o afacere de familie mai mult. Gigi l-a sunat de mai multe ori, i-a dat mesaje, unul dintre mesaje l-a făcut să revină. Mai ales unde știe că patronul, unde promite, nu se ține de cuvânt, e altceva. Că nu se bagă, că le dă mână liberă, că nu vorbește după meciuri anumite lucruri, și s-a dovedit că nu e așa.

O să stea probabil o perioadă cuminte, dar dacă nu îi va conveni ceva după 2-3 meciuri, nu poate să nu se implice. Asta e hobby-ul lui, a recunoscut, e hobby cu care își omoară timpul și nu cred că va renunța să facă asta.

Eu cred că Rădoi va rămâne până la finalul campionatului, pentru că sunt sigur că va redresa situația. Sunt sigur că va pune lucrurile la punct. FCSB are cel mai bun lot din play-out, doar că trebuie lucrat mental la ei”, a mai spus fostul jucător al naţionalei României pentru Digi Sport.

