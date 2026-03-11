Francesco Totti revine la AS Roma! Funcţia pe care o va avea la clubul pentru care a scris istorie - Antena Sport

La cinci ani de la retragerea sa de la AS Roma, legendarul Francesco Totti este aşteptat să se întoarcă la echipa giallorosso în rol de ambasador-consilier, similar cu cel al lui Zlatan Ibrahimovic la AC Milan.

„Il Capitano” revine la AS Roma! Francesco Totti, omul care a jucat 787 de meciuri şi a marcat 307 goluri pentru capitolini, este pe cale să se întoarcă la clubul unde a scris istorie. Potrivit Corriere dello Sport, Totti (49 de ani) va ocupa un rol care combină consilierul şi purtătorul de cuvânt al clubului, la fel ca Zlatan Ibrahimovic la AC Milan.

Francesco Totti va fi ambasador-consilier la AS Roma

Scopul său va fi să acţioneze ca o legătură între club, antrenor şi academia de tineret.

Dacă numirea sa este confirmată, AS Roma va face un anunţ oficial la sfârşitul lunii martie, munca lui Totti urmând să înceapă în sezonul viitor.