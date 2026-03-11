Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara

Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara

Alex Masgras Publicat: 11 martie 2026, 19:25

Comentarii
Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara

Fanii Barcelonei, la meciul cu Newcastle / Profimedia

Un fan spaniol al Barcelonei, nefamiliarizat cu limba engleză, a vrut să ajungă marţi pe St. James’s Park pentru meciul din Liga Campionilor, dar a ajuns la 580 km de Newcastle, pe stadionul St James Park al lui Exeter City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un fan spaniol care călătorea din Londra pentru a ajunga la Newcastle, unde trebuia să asiste la meciul din Liga Campionillor, cu Barcelona, a pus adresa St. James’s Park pe GPS şi a ajuns la intrarea în St. James Park, stadionul echipei Exeter City, din liga a treia.

Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Clubul Exeter City i-a oferit un bilet la meciul cu Lincoln City

Abia când şi-a prezentat biletul personalului, neînţelegerea a devenit evidentă, iar, în loc să-l refuze, personalul clubului Exeter City s-a înduioşat de încurcătura în care se afla spaniolul şi i-au oferit acestuia un bilet pentru meciul din League 1 împotriva lui Lincoln City.

„Unul dintre voluntarii noştri a venit la birou să ne anunţe că acest tip a apărut la stadion aşteptându-se să vadă Barcelona. Engleza lui nu era grozavă, dar din câte am putut înţelege, venea din Londra”, a spus Adam Spencer, responsabilul cu suporterii ai clubului Exeter City.

„Bănuiala mea este că a pus St. James Park în telefon şi apoi a urmat pur şi simplu instrucţiunile de acolo. A fost destul de distrus şi puţin jenat. Aşa că i-am oferit un bilet şi a putut să vadă un meci pe adevăratul St. James Park. Ar fi binevenit înapoi oricând.”

Reclamă
Reclamă

În timp ce fanul Barcelonei a urmărit cum gazdele de la Exeter City au pierdut cu 1-0 în faţa liderului din campionat, Lincoln City, catalanii au salvat un egal, 1-1, la Newcastle, după ce Lamine Yamal a marcat un penalty în ultimele minute ale partidei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
19:23
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
19:19
“Am aflat niște lucruri…” Gabi Balint, dezvăluire despre Mirel Rădoi. Ce s-a întâmplat la Craiova
18:29
Mircea Lucescu a decis! Echipa de play-off de la care nu va convoca jucători pentru barajul Turcia – România: “Nu ne supărăm”
18:28
Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el
18:22
VideoGrand Prix, ediţia 39 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat prima cursă de Formula 1 a sezonului
18:22
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”
Vezi toate știrile
1 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 2 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 5 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion