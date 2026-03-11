Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara - Antena Sport

Un fan spaniol al Barcelonei, nefamiliarizat cu limba engleză, a vrut să ajungă marţi pe St. James’s Park pentru meciul din Liga Campionilor, dar a ajuns la 580 km de Newcastle, pe stadionul St James Park al lui Exeter City.
Un fan spaniol care călătorea din Londra pentru a ajunga la Newcastle, unde trebuia să asiste la meciul din Liga Campionillor, cu Barcelona, a pus adresa St. James’s Park pe GPS şi a ajuns la intrarea în St. James Park, stadionul echipei Exeter City, din liga a treia.
Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Clubul Exeter City i-a oferit un bilet la meciul cu Lincoln City
Abia când şi-a prezentat biletul personalului, neînţelegerea a devenit evidentă, iar, în loc să-l refuze, personalul clubului Exeter City s-a înduioşat de încurcătura în care se afla spaniolul şi i-au oferit acestuia un bilet pentru meciul din League 1 împotriva lui Lincoln City.
„Unul dintre voluntarii noştri a venit la birou să ne anunţe că acest tip a apărut la stadion aşteptându-se să vadă Barcelona. Engleza lui nu era grozavă, dar din câte am putut înţelege, venea din Londra”, a spus Adam Spencer, responsabilul cu suporterii ai clubului Exeter City.
„Bănuiala mea este că a pus St. James Park în telefon şi apoi a urmat pur şi simplu instrucţiunile de acolo. A fost destul de distrus şi puţin jenat. Aşa că i-am oferit un bilet şi a putut să vadă un meci pe adevăratul St. James Park. Ar fi binevenit înapoi oricând.”
În timp ce fanul Barcelonei a urmărit cum gazdele de la Exeter City au pierdut cu 1-0 în faţa liderului din campionat, Lincoln City, catalanii au salvat un egal, 1-1, la Newcastle, după ce Lamine Yamal a marcat un penalty în ultimele minute ale partidei.
